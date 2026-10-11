Altın piyasasında 11 Ekim Pazar günü fiyatlar yakından takip ediliyor. Birikimlerini altın üzerinden değerlendiren vatandaşlar ile düğün ve takı alışverişi yapacak olanlar, gram altın ve çeyrek altının güncel fiyatlarını öğrenmek istiyor. Güncel fiyat verilerinde gram altın yaklaşık 6.655 TL, çeyrek altın ise 11 bin 268 TL satış seviyesinde bulunuyor. Peki bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL oldu? Yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altınının alış-satış fiyatları ne kadar? İşte 11 Ekim güncel altın fiyatları...

11 EKİM GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın piyasalarının en çok takip edilen yatırım araçlarından gram altın, 11 Ekim Cumartesi günü yaklaşık 6.600 TL seviyesinde işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Altın fiyatlarının yönünde başta ons altın ve dolar/TL kuru olmak üzere küresel piyasalardaki gelişmeler etkili oluyor. Uluslararası piyasalarda ons altının fiyatındaki değişim, Türkiye'de gram altın fiyatlarına da yansıyor. Bunun yanında dolar/TL kurundaki hareketlilik de gram altının TL karşılığında belirleyici unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Çeyrek, yarım ve tam altın gibi fiziki altınların fiyatlarında ise gram altının yanı sıra ürünün işçiliği ve piyasadaki alış-satış makası da etkili olabiliyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Gram altın fiyatının oluşumunda ons altının yanı sıra dolar/TL kuru da önemli rol oynuyor. Küresel piyasalarda ons altındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimler, yurt içinde gram altın fiyatlarına doğrudan yansıyabiliyor. Bu nedenle gram altın ve diğer altın türlerinin fiyatları gün içerisinde sık sık değişebiliyor.

ALTIN ALINIR MI, SATILIR MI?

Altın fiyatlarının gelecekte nasıl hareket edeceği kesin olarak öngörülemez. Bu nedenle yatırım kararı verilirken yalnızca kısa vadeli fiyat hareketlerine bakılmaması, alış-satış makası ve piyasa koşullarının da dikkate alınması önem taşıyor.

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 11 EKİM 2026

◼ABD Doları: 49,14 (Alış) - 49,39 (Satış)

◼EURO: 54,94 (Alış) - 55,64 (Satış)

◼STERLİN: 64,88 (Alış) - 65,20 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 11 EKİM 2026

▶Gram Altın Alış: 6.643,95₺

▶Gram Altın Satış:6.644,78₺

▶Çeyrek Altın Alış: 10.821,00₺

▶Çeyrek Altın Satış: 10.968,00₺

▶Yarım Altın Alış: 21.649,00₺

▶Yarım Altın Satış: 21.930,00₺

▶Tam Altın Alış: 43.206,00₺

▶Tam Altın Satış: 43.719,00₺

▶Ata Altın Alış: 43.817,00₺

▶Ata Altın Satış: 44.470,00₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 6.046,80₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 6.286,90₺

▶Gümüş Alış: 96,31₺

▶Gümüş Satış: 96,37₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 11 Ekim Pazar günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.