CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Haberler Bugün gram altın ne kadar? 11 Ekim çeyrek altın kaç TL oldu?

Bugün gram altın ne kadar? 11 Ekim çeyrek altın kaç TL oldu?

11 Ekim 2026 Pazar günü altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. “Gram altın ne kadar?”, “Çeyrek altın kaç TL?” ve “Altın fiyatları bugün ne kadar?” soruları arama motorlarında öne çıkarken, gram altın yaklaşık 6.655 TL, çeyrek altın ise 11 bin 268 TL seviyesinde işlem görüyor. Altın piyasasında yaşanan değişimleri takip eden vatandaşlar, gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınının güncel alış-satış fiyatlarını araştırıyor. İşte 11 Ekim 2026 Pazar günü güncel altın fiyatları ve piyasadaki son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 06:51 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2026 06:57
Bugün gram altın ne kadar? 11 Ekim çeyrek altın kaç TL oldu?

Altın piyasasında 11 Ekim Pazar günü fiyatlar yakından takip ediliyor. Birikimlerini altın üzerinden değerlendiren vatandaşlar ile düğün ve takı alışverişi yapacak olanlar, gram altın ve çeyrek altının güncel fiyatlarını öğrenmek istiyor. Güncel fiyat verilerinde gram altın yaklaşık 6.655 TL, çeyrek altın ise 11 bin 268 TL satış seviyesinde bulunuyor. Peki bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL oldu? Yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altınının alış-satış fiyatları ne kadar? İşte 11 Ekim güncel altın fiyatları...

11 EKİM GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın piyasalarının en çok takip edilen yatırım araçlarından gram altın, 11 Ekim Cumartesi günü yaklaşık 6.600 TL seviyesinde işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Altın fiyatlarının yönünde başta ons altın ve dolar/TL kuru olmak üzere küresel piyasalardaki gelişmeler etkili oluyor. Uluslararası piyasalarda ons altının fiyatındaki değişim, Türkiye'de gram altın fiyatlarına da yansıyor. Bunun yanında dolar/TL kurundaki hareketlilik de gram altının TL karşılığında belirleyici unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Çeyrek, yarım ve tam altın gibi fiziki altınların fiyatlarında ise gram altının yanı sıra ürünün işçiliği ve piyasadaki alış-satış makası da etkili olabiliyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Gram altın fiyatının oluşumunda ons altının yanı sıra dolar/TL kuru da önemli rol oynuyor. Küresel piyasalarda ons altındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimler, yurt içinde gram altın fiyatlarına doğrudan yansıyabiliyor. Bu nedenle gram altın ve diğer altın türlerinin fiyatları gün içerisinde sık sık değişebiliyor.

ALTIN ALINIR MI, SATILIR MI?

Altın fiyatlarının gelecekte nasıl hareket edeceği kesin olarak öngörülemez. Bu nedenle yatırım kararı verilirken yalnızca kısa vadeli fiyat hareketlerine bakılmaması, alış-satış makası ve piyasa koşullarının da dikkate alınması önem taşıyor.

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 11 EKİM 2026

◼ABD Doları: 49,14 (Alış) - 49,39 (Satış)

◼EURO: 54,94 (Alış) - 55,64 (Satış)

◼STERLİN: 64,88 (Alış) - 65,20 (Satış)

11 ekim çeyrek altın kaç TL

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 11 EKİM 2026

Gram Altın Alış: 6.643,95₺

Gram Altın Satış:6.644,78₺

Çeyrek Altın Alış: 10.821,00₺

Çeyrek Altın Satış: 10.968,00₺

Yarım Altın Alış: 21.649,00₺

Yarım Altın Satış: 21.930,00₺

Tam Altın Alış: 43.206,00₺

Tam Altın Satış: 43.719,00₺

Ata Altın Alış: 43.817,00₺

Ata Altın Satış: 44.470,00₺

22 Ayar Bilezik Alış: 6.046,80₺

22 Ayar Bilezik Satış: 6.286,90₺

Gümüş Alış: 96,31₺

Gümüş Satış: 96,37₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 11 Ekim Pazar günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
''Sadeliğin püf noktaları''
F.Bahçeli yıldızdan büyük fedakarlık! Maç sonu ortaya çıktı
DİĞER
Trabzonspor’da Noah Saviolo’dan transfer itirafı! ‘Başkasını izlemeye geldi’
Cemil Tugay AK Parti’ye geçiş kararının perde arkasını anlattı! CHP’ye “Yanımda durmadılar” çıkışı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ahmet Çakar'dan F.Bahçeli yıldıza flaş sözler!
Trio ekibi yorumladı! F.Bahçe'nin ilk golünden önce faul var mı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Toprak Razgatlıoğlu'nun şanssızlığı sürdü! Mekanik sorunlar... Toprak Razgatlıoğlu'nun şanssızlığı sürdü! Mekanik sorunlar... 11:50
Racing Santander - Valencia maçı bilgileri Racing Santander - Valencia maçı bilgileri 11:26
Real Sociedad - Deportivo maçı bilgileri Real Sociedad - Deportivo maçı bilgileri 10:34
Real Betis - Osasuna maçı bilgileri Real Betis - Osasuna maçı bilgileri 10:44
G.Saray-Barcelona maçının hakemi açıklandı! G.Saray-Barcelona maçının hakemi açıklandı! 11:23
Trio ekibi yorumladı! F.Bahçe'nin ilk golünden önce faul var mı? Trio ekibi yorumladı! F.Bahçe'nin ilk golünden önce faul var mı? 11:26
Daha Eski
Hull City - Everton maçı bilgileri Hull City - Everton maçı bilgileri 09:26
Ömer Üründül'den İsmail Kartal'a eleştiri Ömer Üründül'den İsmail Kartal'a eleştiri 09:28
Ahmet Çakar'dan F.Bahçeli yıldıza flaş sözler! Ahmet Çakar'dan F.Bahçeli yıldıza flaş sözler! 09:34
F.Bahçeli yıldızdan büyük fedakarlık! Maç sonu ortaya çıktı F.Bahçeli yıldızdan büyük fedakarlık! Maç sonu ortaya çıktı 09:35
Liverpool - Manchester City maçı bilgileri Liverpool - Manchester City maçı bilgileri 09:36
Elche CF-Celta de Vigo maçı bilgileri Elche CF-Celta de Vigo maçı bilgileri 09:49