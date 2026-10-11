Türkiye genelinde meydana gelen depremler, 11 Ekim 2026 Pazar günü de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Sabah saatlerinde "Az önce deprem mi oldu?", "En son deprem nerede oldu?" ve "İstanbul'da deprem mi oldu?" soruları gündeme gelirken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesi araştırılıyor. Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 10 Ekim akşamı meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. 11 Ekim'in ilk saatlerinde ise Ege Denizi'nde Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. İşte 11 Ekim 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi, depremin meydana geldiği bölgeler ve güncel bilgiler...

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'ın son depremler listesine göre 11 Ekim 2026'nın ilk saatlerinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde ve çevresindeki denizlerde çeşitli büyüklüklerde sarsıntılar kaydedildi. AFAD verilerinde saat 01.33'te Ege Denizi'nde, Datça'ya yaklaşık 165 kilometre uzaklıkta 4,1 büyüklüğünde deprem yer aldı. Sarsıntının derinliği 8,3 kilometre olarak açıklandı.

Aynı saat aralığında Ege Denizi, Marmara Denizi ve Türkiye'nin farklı illerinde daha küçük ölçekli depremler de kayıtlara geçti. Güncel deprem bilgilerini takip etmek isteyen vatandaşlar, AFAD'ın anlık olarak güncellenen son depremler listesini kontrol edebiliyor.

MARMARA DENİZİ'NDE DEPREM! YALOVA AÇIKLARINDA 3,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE SARSINTI

Marmara Denizi'nde 10 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 22.08'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremin merkez üssü Marmara Denizi'nde, Yalova'ya yaklaşık 4,66 kilometre uzaklıkta yer aldı. Sarsıntının derinliği 7,96 kilometre olarak kaydedildi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.

Depremin ardından Marmara Denizi'nde Yalova açıkları çevresinde daha küçük büyüklüklerde sarsıntılar da AFAD kayıtlarına girdi. 11 Ekim saat 00.05'te aynı bölgede 0,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Marmara Denizi'nde meydana gelen sarsıntının ardından vatandaşlar, İstanbul ve çevre illerde yeni bir deprem olup olmadığını araştırmaya başladı. Bölgede kaydedilen depremlerin büyüklükleri, saatleri ve derinlikleri için resmi kurumların güncel verilerinin takip edilmesi gerekiyor.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. Depremin merkez üssünün Yalova'ya yakın olması nedeniyle bazı vatandaşlar sarsıntıyı hissettiklerini bildirdi. AFAD'ın açıkladığı kayıtlarda depremin büyüklüğü 3,5, derinliği ise 7,96 kilometre olarak yer aldı.

İstanbul'da yeni bir sarsıntı yaşanıp yaşanmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, "İstanbul'da az önce deprem mi oldu?" ve "Marmara Denizi'nde son deprem kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. Yeni kayıtlar için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem listelerinin kontrol edilmesi önem taşıyor.

#DEPREM Büyüklük:3.5 (Ml) Yer:Marmara Denizi - [04.66 km] Merkez (Yalova) Tarih:2026-10-10 Saat:22:08:49 TSİ Enlem:40.698 N Boylam:29.25633 E Derinlik:7.96 km Detay:https://t.co/kfXgNLFj66 @afadbaskanlik — AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 10, 2026

11 EKİM 2026 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı kayıtlarda 11 Ekim'in ilk saatlerinde öne çıkan depremler arasında şunlar yer aldı:

01.33 – Ege Denizi, Datça açıkları: 4,1 büyüklüğünde

4,1 büyüklüğünde 01.21 – Ege Denizi, Datça açıkları: 2,8 büyüklüğünde

2,8 büyüklüğünde 01.03 – Ege Denizi, Datça açıkları: 3,2 büyüklüğünde

3,2 büyüklüğünde 00.47 – Ege Denizi, Datça açıkları: 3,6 büyüklüğünde

3,6 büyüklüğünde 00.05 – Marmara Denizi, Yalova açıkları: 0,9 büyüklüğünde

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi de Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri takip ederek kayıtlarını yayımlıyor. AFAD ile Kandilli'nin ölçüm ve değerlendirmeleri arasında büyüklük veya derinlik açısından farklılıklar görülebiliyor. Bu nedenle deprem bilgisi aktarılırken verinin hangi kurum tarafından açıklandığının belirtilmesi önem taşıyor.

11 Ekim'de meydana gelen son depremleri takip eden vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi'nin güncel kayıtları üzerinden sarsıntının merkez üssünü, büyüklüğünü ve derinliğini inceleyebilir.

DEPREM Mİ OLDU? SON DEPREMLER NASIL SORGULANIR?

Türkiye'de meydana gelen son depremler AFAD'ın resmi internet sitesindeki "Son Depremler" sayfasından takip edilebiliyor. Listede depremin meydana geldiği tarih ve saat, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler yer alıyor. Kandilli Rasathanesi de kendi kayıtları üzerinden güncel deprem bilgilerini paylaşıyor.

Deprem hisseden vatandaşların resmi açıklamaları takip etmesi ve doğrulanmamış sosyal medya paylaşımlarını kesin bilgi olarak kabul etmemesi gerekiyor. Özellikle deprem büyüklüğü ve merkez üssü gibi bilgilerin güncel resmi kayıtlar üzerinden kontrol edilmesi önem taşıyor.