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Anasayfa Haberler Al-Fayha - Al-Riyadh saat kaçta, hangi kanalda? İşte son bilgiler

Al-Fayha - Al-Riyadh saat kaçta, hangi kanalda? İşte son bilgiler

Suudi Arabistan Pro Lig’de heyecan 8. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Al-Fayha, sahasında Al-Riyadh’ı konuk ederken mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler için maçın başlama saati belli oldu. 11 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak karşılaşma, Türkiye saatiyle 16.40’ta başlayacak. Suudi Arabistan yayın programında Thmanyah 2’nin yer aldığı maç için Türkiye’deki yayıncı bilgisi henüz doğrulanmış değil. İki takımın son lig karşılaşmasında altı gol atılması, yeni randevu öncesinde dikkat çeken ayrıntılar arasında bulunuyor. Peki Al-Fayha - Al-Riyadh maçı hangi statta oynanacak? İşte yayın durumuna ilişkin bilgiler, takımların son sonuçları ve rekabetin öne çıkan detayları…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 10:23 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2026 10:28
Al-Fayha - Al-Riyadh saat kaçta, hangi kanalda? İşte son bilgiler

Al-Fayha - Al-Riyadh karşılaşması canlı takip linki için tıklayınız...

Suudi Arabistan Pro Lig'in 8. haftasında Al-Fayha ile Al-Riyadh karşı karşıya geliyor. Al-Fayha'nın ev sahipliğinde oynanacak mücadele öncesinde iki takımın son sonuçları ve geçmiş karşılaşmalarındaki gol sayıları öne çıkıyor. Ev sahibi ekip, son lig maçında Al-Shabab ile 0-0 berabere kaldı. Al-Riyadh ise Al-Kholood'u 2-0 mağlup ederek bu karşılaşmaya galibiyetle geliyor. İşte maçın başlama saati, yayın durumu ve öne çıkan ayrıntılar…

AL-FAYHA - AL-RIYADH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al-Fayha - Al-Riyadh karşılaşması, 11 Ekim 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 16.40'ta başlayacak. Mücadele, maç takvimlerinde Al Majma'ah Sports City Stadı'nda gösteriliyor.

AL-FAYHA - AL-RIYADH MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, Suudi Arabistan yayın programında Thmanyah 2'de yer alıyor. Türkiye'de maçı yayınlayacak kanal veya platforma ilişkin bilgi ise henüz teyit edilemedi. Suudi Arabistan için açıklanan yayın bilgisi, Türkiye yayını olarak değerlendirilmemeli.

SON KARŞILAŞMADA ALTI GOL ATILDI

İki takımın 4 Mayıs 2026'da oynadığı son lig karşılaşmasını Al-Fayha 4-2 kazandı. Toplam altı golün atıldığı mücadele, ev sahibi ekibin galibiyetiyle tamamlandı.

Al-Riyadh, aynı rakibine karşı bu kez farklı bir sonuç almak için sahaya çıkacak.

SON ALTI LİG RANDEVUSUNDA AL-FAYHA YENİLMEDİ

FBref'in kapsadığı son altı Pro Lig karşılaşmasında Al-Fayha üç galibiyet aldı, diğer üç mücadele beraberlikle sonuçlandı. Al-Riyadh bu maçlarda galibiyet elde edemedi.

Söz konusu karşılaşmalarda Al-Fayha 11 gol atarken Al-Riyadh 5 gol kaydetti. Bu veriler, iki takımın tüm tarihini değil, kaynakta listelenen altı lig maçını kapsıyor.

AL-RIYADH GALİBİYETİN ARDINDAN SAHAYA ÇIKIYOR

Al-Riyadh'ın son lig maçında Al-Kholood'u gol yemeden yenmesi, karşılaşma öncesindeki önemli form notlarından biri. Al-Fayha da Al-Shabab karşısında kalesini gole kapattı ancak mücadeleden bir puanla ayrıldı. Böylece iki ekip de son lig karşılaşmasında gol yemeden elde ettiği sonucun ardından bu randevuya çıkacak.

AL-FAYHA - AL-RIYADH MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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