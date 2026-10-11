A101 aktüel 15 Ekim kataloğu! A101'de bu hafta neler var?
A101'in 15 Ekim 2026 Perşembe günü satışa sunacağı aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Yeni haftanın indirimleri arasında halı ve koltuk yıkama makinesi, benzinli ve LPG'li jeneratör, düdüklü tencere, televizyon, beyaz eşya ve küçük ev aletleri yer alıyor. Halı yıkama makinesi 4.299 TL, jeneratör 10.999 TL, düdüklü tencere ise 999 TL fiyatla satışa sunulacak. Peki A101'de bu hafta başka hangi ürünler var? İşte 15 Ekim A101 aktüel kataloğu ve indirimli ürünlerin fiyat listesi...
Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 11:14
15 EKİM A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU
Hummel Erkek Sweatshirt 499 TL
Hummel Kadın Sweatshirt 499 TL
Hummel Erkek Eşofman Altı 599 TL
Hummel Kadın Eşofman Altı 599 TL
Baston Şemsiye 289 TL
Kadın / Erkek Otomatik Şemsiye 249 TL
Rainwalker Çocuk Şemsiye 239 TL
Penti Kadın 50 Denye Pantolon Çorabı 59,50 TL
Penti Moda Renkler Külotlu Çorap 119 TL
Alıştırma Sütyeni 149 TL
Brillant Tek Kişilik Lastikli Çarşaf ~100x200+25 cm 199 TL
Brillant Çift Kişilik Lastikli Çarşaf ~160x200+25 cm 249 TL
Çift Kişilik Alez ~160x200+30 cm 399 TL
Tek Kişilik Alez ~100x200+30 cm 299 TL
Yastık Alezi ~50x70 cm 99,50 TL
Kadın Büyük Beden Geniş Paçalı Pantolon 499 TL
Kadın Geniş Paçalı Pantolon 479 TL
Kadın Süet Pijama Alt 249 TL
Pamuklu Pike Kurulama Bezi 3'lü ~40x60 cm 129 TL
15 EKİM A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU
Paşabahçe Arda Türkmen Baharatlık Seti 4'lü 240 cc 349 TL
Paşabahçe Arda Türkmen Ölçü Bardağı Seti 3'lü 200 cc 119 TL
Paşabahçe Iconic Kase 1580 cc 94,50 TL
Güral Porselen Servis Tabağı ~25 cm 119 TL
Güral Porselen Çukur Tabak ~19 cm 99,50 TL
Güral Porselen Kase ~14 cm 89,50 TL
Güral Porselen Pasta Tabağı ~19 cm 89,50 TL
Güral Porselen Çerezlik ~14 cm 79,50 TL
Güral Porselen Tatlı Tabağı ~15 cm 69,50 TL
LAV Kapaksız Kavanoz 1000 cc 18 TL
LAV Kapaksız Kavanoz 660 cc 15 TL
LAV Kapaksız Kavanoz 425 cc 14 TL
Kavanoz Kapağı 20'li 69,50 TL
Tantitoni Silikon Servis Gereçleri 109 TL
Dikdörtgen Metal Yemek Kabı 2'li 999 TL
Hascevher Düdüklü Tencere 5 L 999 TL
Çelik Wok Tava ~28 cm 699 TL
LAV Tessa Su Bardağı 3'lü 380 cc 149 TL
LAV Tessa Çerezlik 3'lü 240 cc 135 TL
Keramika Seramik Kupa 230 cc 89,50 TL
Çift Cidarlı Bardak 350 ml 119 TL
Bambu Kapaklı Borosilikat Pipetli Bardak 2'li 2x300 ml 189 TL
Borosilikat Ayaklı Bardak 2'li 2x300 ml 299 TL
Borosilikat Cam Mug 1 L 299 TL
Metal Şekerlik 469 TL
Tencere / Tava & Tabak Düzenleyici 109 TL
Salata Servis Kaşığı Seti 2'li 39,50 TL
Cam Kase ~13 cm 39,50 TL
Cam Tabak ~19 cm 49,50 TL
Pipetli Mısır Kovali Bardak 79,50 TL
Çift Renk Plastik Kase 500 ml 29,50 TL
Badya 4,3 L 69,50 TL
Kapaklı Kase Seti 3'lü 199 TL
Banyo ve Mutfak Aksesuarları 219 TL
Pamukluk Set 3'lü 149 TL
Düzenleyici Kutu 10 L 69,50 TL
Mry Kapaklı Metal Jet Rüzgar Çakmağı 39,50 TL
15 EKİM A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU
Aprilla ABC-8820 Sahte Para Tespitli Toplayarak Sayan Para Sayma Makinesi 4.699 TL
Aprilla Elektronik Para Kasası 1.499 TL
Piranha Benzinli ve LPG'li Jeneratör 10.999 TL
9 Parça Allen Anahtar Seti 249 TL
5 Parça Tornavida Seti 349 TL
Plastik Silikon Tabancası 169 TL
Maskeleme Bandı ~36 mm x 20 m 45 TL
Akrilik Silikonize Bant ~18 mm x 2 m 55 TL
Çift Tarafı Köpük Bant ~18 mm x 2 m 59,50 TL
Ahşap Saplı Çekiç 200 g 115 TL
Çatal Başlı Çekiç 229 TL
Ahşap Saplı Keser 189 TL
Lastik Tokmak 229 TL
Metal Maket Bıçağı 159 TL
Pass Saptak Ispatula ~10 cm 99,50 TL
Pass Derz Kazıma Aparatı 89,50 TL
Şerit Metre ~19 mm x 5 m 149 TL
Pas Sökücü Sprey 200 ml 129 TL
Motor Temizleme Spreyi 500 ml 155 TL
Sprey MDF Kit Yapıştırıcı 200 ml 119 TL
Akrilik Silikonize Mastik 450 g 89,50 TL
Silikon Kartuş 280 g 109 TL
Cırt Kelepçe 50'li ~3,6 mm x 25 cm 79,50 TL
15 EKİM A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU
Weigo Elektrikli Çocuk Motosikleti 17.990 TL
Hot Wheels Polis İstasyonu Seti 1.299 TL
Barbie Alışveriş Yapıyor Oyun Seti 699 TL
Zeon Boys Oyuncak Stres Topu 99,50 TL
Nubi Surprise Pelüş Boyama Paketi 239 TL
Uçar Oyuncak Sesli Işıklı Stantlı Süpürge 699 TL
Stacky Tuğla Blok Set 5'li 359 TL
Weigo Oyuncak 3D Kalem Yazıcı 999 TL
Boya ve Oyna Martı Serisi Kitabı 119 TL
Dolu Oyuncak Çantalı Tamir Seti 269 TL
Zoe 1500 Parça Puzzle 145 TL
Zoe Hangman Kutu Oyunu 179 TL
Fisher-Price Kutu Oyunu Zıt Kavramlar 139 TL
Birlik Oyuncak Kodlama Labirent Oyunu 419 TL
ÇLK Toys Oyuncak Çilek Makyaj Seti ve Bebek 299 TL
Weigo Oyuncak Pick-Up Karavan 235 TL
Weigo Oyuncak Robota Dönüşen Araçlar 129 TL
Oyuncak Kesilebilen Meyve Sebze 22 Parça 399 TL
15 EKİM A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU
Hisun RA7 Guardian 550L On-Road ATV 449.990 TL
Revolt RSX6 125 CC Benzinli Motosiklet 69.990 TL
Volta VS2 Elektrikli Moped 32.990 TL
Volta VG2 Elektrikli 4 Tekerlekli Kasalı Golf Arabası 129.990 TL
APEC APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49.990 TL
15 EKİM A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU
Pierre Cardin Tost & Izgara Makinesi 2.299 TL
English Home CMK 6030 Çay Makinesi 1.699 TL
Kiwi KHT-8422 Elektrikli Isıtıcı Fan 799 TL
Pierre Cardin Mini Blender Set 1.599 TL
English Home Akıllı Baskül 499 TL
Aprilla AHC-5038 Tıraş Makinesi 349 TL
Aprilla AHS 2027SU Süper Hızlı Su Dalgası Maşası 899 TL
Arzum AR 5040 Violet Epilasyon Aleti 899 TL
Kiwi KCC-4320 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.299 TL
Fineblue FB-1100 Dikey El Süpürgesi 1.299 TL
Pierre Cardin 4 Başlıklı Masaj Aleti 699 TL
15 EKİM A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU
SEG CMI 111121SO D Çamaşır Makinesi 11 kg 21.999 TL
SEG BM 401SO DS D Bulaşık Makinesi 15.999 TL
SEG NFK481SO20D EIG Buzdolabı 32.999 TL
15 EKİM A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU
Philips 65PUS7000/62 65" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV 38.999 TL
Hi-Level HL65QUMLN-W02S 65' Frameless 4K UHD webOS Smart QLED TV 29.999 TL
Onvo 32VQ80F3HA 32' Frameless HD Whale OS 10 QLED TV 8.999 TL
Fineblue FB-7088 4in1 Gaming Set 999 TL
Noona G-512 Telefon Tutucu 399 TL
Fineblue Air6 TWS Kulaklık 439 TL
Persil Toz Deterjan (9 KG - 60 Yıkama): 389,00 TL
Tursil Sıvı Çamaşır Deterjanı (2,7 L - 49 Yıkama): 179,00 TL
Yumoş Extra Lilium (1008 ml) + Çamaşır Parfümü Mavi Şakayık (200 g): Set 275,00 TL
Ace Çamaşır Suyu (5 L): 179,00 TL
Cif Krem Mucizesi Sakura ve Amonyak (2x750 ml): 139,00 TL
İlbay's Mikrofiber Temizlik Bezi (3'lü): Adet 185,00 TL
15 EKİM A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU
Red Bull Enerji İçeceği (473 ml): 95,00 TL
Fuse Tea Soğuk Çay (200 ml): 15,00 TL
Dimes Meyveli İçecek Nar (1 L): 45,00 TL
Akmina Vişneli, Karadut & Kiraz Çiçeği Aromalı Maden Suyu (1 L): 35,00 TL
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