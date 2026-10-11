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Anasayfa Haberler A101 aktüel 15 Ekim kataloğu! A101'de bu hafta neler var?

A101 aktüel 15 Ekim kataloğu! A101'de bu hafta neler var?

A101'in 15 Ekim 2026 Perşembe günü satışa sunacağı aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Yeni haftanın indirimleri arasında halı ve koltuk yıkama makinesi, benzinli ve LPG'li jeneratör, düdüklü tencere, televizyon, beyaz eşya ve küçük ev aletleri yer alıyor. Halı yıkama makinesi 4.299 TL, jeneratör 10.999 TL, düdüklü tencere ise 999 TL fiyatla satışa sunulacak. Peki A101'de bu hafta başka hangi ürünler var? İşte 15 Ekim A101 aktüel kataloğu ve indirimli ürünlerin fiyat listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 11:14
A101 aktüel 15 Ekim kataloğu! A101'de bu hafta neler var?

15 EKİM A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU

Piranha PFS-6766 Zemin Süpürücü 5.990 TL

Hilfe 4 V Akülü Çivi ve Zımba Tabancası 1.099 TL

Hilfe Darbeli Matkap 1.299 TL

Hilfe 12 V Çift Akülü Vidalama Matkap 1.399 TL

Hilfe Avuç Taşlama 1.299 TL

Piranha Dekupaj Testere 999 TL

Piranha Lehim Havya Seti 369 TL

Piranha Multimetre 249 TL

Piranha PSD-2228 Şarjlı Vidalama 1.099 TL

14' Takım Çantası 249 TL

Piranha 45730 Akım Korumalı 2xUSB & 2xType-C 10'lu Uzatma Kablosu 649 TL

Kiwi Garden Şarjlı Testere 1.699 TL

9 Parça Allen Anahtar Seti 249 TL

5 Parça Tornavida Seti 349 TL

Plastik Silikon Tabancası 169 TL

Maskeleme Bandı ~36 mm x 20 m 45 TL

Akrilik Silikonize Bant ~18 mm x 2 m 55 TL

Çift Tarafı Köpük Bant ~18 mm x 2 m 59,50 TL

Ahşap Saplı Çekiç 200 g 115 TL

Çatal Başlı Çekiç 229 TL

Ahşap Saplı Keser 189 TL

Lastik Tokmak 229 TL

Metal Maket Bıçağı 159 TL

Pass Saptak Ispatula ~10 cm 99,50 TL

Pass Derz Kazıma Aparatı 89,50 TL

Şerit Metre ~19 mm x 5 m 149 TL

Pas Sökücü Sprey 200 ml 129 TL

Motor Temizleme Spreyi 500 ml 155 TL

Sprey MDF Kit Yapıştırıcı 200 ml 119 TL

Akrilik Silikonize Mastik 450 g 89,50 TL

Silikon Kartuş 280 g 109 TL

Cırt Kelepçe 50'li ~3,6 mm x 25 cm 79,50 TL

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A101 aktüel 15 Ekim kataloğu! A101'de bu hafta neler var?

Merci Black & White Selection Çikolata (240 g): 299,00 TL

Ozmo Farm Parmak Çikolata (3x88 g): 175,00 TL

Vince Bademli Dolgulu Çikolata (150 g): 89,00 TL

Schogetten Antep Fıstığı Kreması Dolgulu Sütlü Çikolata (100 g): 99,00 TL

Ülker Halley Çikolata Kaplı Marshmallow Bisküvi (88 g): 32,50 TL

Sweeto Kola Aromalı Marshmallow (10 g): Adet 5,00 TL

Mentos Pure Çilek Aromalı Draje Sakız (30 g): 39,50 TL

Toynero Sakız Hediyeli Renkli Balon (10 g): Adet 79,50 TL

A101 aktüel 15 Ekim kataloğu! A101'de bu hafta neler var?

A101 ALDIN ALDIN İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Cipso Tırtıklı Patates Cipsi (125 g): 44,50 TL

Ülker Go Ahead Yer Fıstıklı Protein Cipsi (55 g): 39,00 TL

Yayla Notto Fıstık Ezmeli & Ballı Nohut Cipsi (50 g): 39,50 TL

A101 aktüel 15 Ekim kataloğu! A101'de bu hafta neler var?

15 EKİM A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU

Hummel Erkek Sweatshirt 499 TL

Hummel Kadın Sweatshirt 499 TL

Hummel Erkek Eşofman Altı 599 TL

Hummel Kadın Eşofman Altı 599 TL

Baston Şemsiye 289 TL

Kadın / Erkek Otomatik Şemsiye 249 TL

Rainwalker Çocuk Şemsiye 239 TL

Penti Kadın 50 Denye Pantolon Çorabı 59,50 TL

Penti Moda Renkler Külotlu Çorap 119 TL

Alıştırma Sütyeni 149 TL

Brillant Tek Kişilik Lastikli Çarşaf ~100x200+25 cm 199 TL

Brillant Çift Kişilik Lastikli Çarşaf ~160x200+25 cm 249 TL

Çift Kişilik Alez ~160x200+30 cm 399 TL

Tek Kişilik Alez ~100x200+30 cm 299 TL

Yastık Alezi ~50x70 cm 99,50 TL

Kadın Büyük Beden Geniş Paçalı Pantolon 499 TL

Kadın Geniş Paçalı Pantolon 479 TL

Kadın Süet Pijama Alt 249 TL

Pamuklu Pike Kurulama Bezi 3'lü ~40x60 cm 129 TL

A101 aktüel 15 Ekim kataloğu! A101'de bu hafta neler var?

15 EKİM A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU

Paşabahçe Arda Türkmen Baharatlık Seti 4'lü 240 cc 349 TL

Paşabahçe Arda Türkmen Ölçü Bardağı Seti 3'lü 200 cc 119 TL

Paşabahçe Iconic Kase 1580 cc 94,50 TL

Güral Porselen Servis Tabağı ~25 cm 119 TL

Güral Porselen Çukur Tabak ~19 cm 99,50 TL

Güral Porselen Kase ~14 cm 89,50 TL

Güral Porselen Pasta Tabağı ~19 cm 89,50 TL

Güral Porselen Çerezlik ~14 cm 79,50 TL

Güral Porselen Tatlı Tabağı ~15 cm 69,50 TL

LAV Kapaksız Kavanoz 1000 cc 18 TL

LAV Kapaksız Kavanoz 660 cc 15 TL

LAV Kapaksız Kavanoz 425 cc 14 TL

Kavanoz Kapağı 20'li 69,50 TL

Tantitoni Silikon Servis Gereçleri 109 TL

Dikdörtgen Metal Yemek Kabı 2'li 999 TL

Hascevher Düdüklü Tencere 5 L 999 TL

Çelik Wok Tava ~28 cm 699 TL

LAV Tessa Su Bardağı 3'lü 380 cc 149 TL

LAV Tessa Çerezlik 3'lü 240 cc 135 TL

Keramika Seramik Kupa 230 cc 89,50 TL

Çift Cidarlı Bardak 350 ml 119 TL

Bambu Kapaklı Borosilikat Pipetli Bardak 2'li 2x300 ml 189 TL

Borosilikat Ayaklı Bardak 2'li 2x300 ml 299 TL

Borosilikat Cam Mug 1 L 299 TL

Metal Şekerlik 469 TL

Tencere / Tava & Tabak Düzenleyici 109 TL

Salata Servis Kaşığı Seti 2'li 39,50 TL

Cam Kase ~13 cm 39,50 TL

Cam Tabak ~19 cm 49,50 TL

Pipetli Mısır Kovali Bardak 79,50 TL

Çift Renk Plastik Kase 500 ml 29,50 TL

Badya 4,3 L 69,50 TL

Kapaklı Kase Seti 3'lü 199 TL

Banyo ve Mutfak Aksesuarları 219 TL

Pamukluk Set 3'lü 149 TL

Düzenleyici Kutu 10 L 69,50 TL

Mry Kapaklı Metal Jet Rüzgar Çakmağı 39,50 TL

A101 aktüel 15 Ekim kataloğu! A101'de bu hafta neler var?

15 EKİM A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU

Aprilla ABC-8820 Sahte Para Tespitli Toplayarak Sayan Para Sayma Makinesi 4.699 TL

Aprilla Elektronik Para Kasası 1.499 TL

Piranha Benzinli ve LPG'li Jeneratör 10.999 TL

9 Parça Allen Anahtar Seti 249 TL

5 Parça Tornavida Seti 349 TL

Plastik Silikon Tabancası 169 TL

Maskeleme Bandı ~36 mm x 20 m 45 TL

Akrilik Silikonize Bant ~18 mm x 2 m 55 TL

Çift Tarafı Köpük Bant ~18 mm x 2 m 59,50 TL

Ahşap Saplı Çekiç 200 g 115 TL

Çatal Başlı Çekiç 229 TL

Ahşap Saplı Keser 189 TL

Lastik Tokmak 229 TL

Metal Maket Bıçağı 159 TL

Pass Saptak Ispatula ~10 cm 99,50 TL

Pass Derz Kazıma Aparatı 89,50 TL

Şerit Metre ~19 mm x 5 m 149 TL

Pas Sökücü Sprey 200 ml 129 TL

Motor Temizleme Spreyi 500 ml 155 TL

Sprey MDF Kit Yapıştırıcı 200 ml 119 TL

Akrilik Silikonize Mastik 450 g 89,50 TL

Silikon Kartuş 280 g 109 TL

Cırt Kelepçe 50'li ~3,6 mm x 25 cm 79,50 TL

A101 aktüel 15 Ekim kataloğu! A101'de bu hafta neler var?

15 EKİM A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU

Weigo Elektrikli Çocuk Motosikleti 17.990 TL

Hot Wheels Polis İstasyonu Seti 1.299 TL

Barbie Alışveriş Yapıyor Oyun Seti 699 TL

Zeon Boys Oyuncak Stres Topu 99,50 TL

Nubi Surprise Pelüş Boyama Paketi 239 TL

Uçar Oyuncak Sesli Işıklı Stantlı Süpürge 699 TL

Stacky Tuğla Blok Set 5'li 359 TL

Weigo Oyuncak 3D Kalem Yazıcı 999 TL

Boya ve Oyna Martı Serisi Kitabı 119 TL

Dolu Oyuncak Çantalı Tamir Seti 269 TL

Zoe 1500 Parça Puzzle 145 TL

Zoe Hangman Kutu Oyunu 179 TL

Fisher-Price Kutu Oyunu Zıt Kavramlar 139 TL

Birlik Oyuncak Kodlama Labirent Oyunu 419 TL

ÇLK Toys Oyuncak Çilek Makyaj Seti ve Bebek 299 TL

Weigo Oyuncak Pick-Up Karavan 235 TL

Weigo Oyuncak Robota Dönüşen Araçlar 129 TL

Oyuncak Kesilebilen Meyve Sebze 22 Parça 399 TL

A101 aktüel 15 Ekim kataloğu! A101'de bu hafta neler var?

15 EKİM A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU

Hisun RA7 Guardian 550L On-Road ATV 449.990 TL

Revolt RSX6 125 CC Benzinli Motosiklet 69.990 TL

Volta VS2 Elektrikli Moped 32.990 TL

Volta VG2 Elektrikli 4 Tekerlekli Kasalı Golf Arabası 129.990 TL

APEC APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49.990 TL

A101 aktüel 15 Ekim kataloğu! A101'de bu hafta neler var?

15 EKİM A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU

Pierre Cardin Tost & Izgara Makinesi 2.299 TL

English Home CMK 6030 Çay Makinesi 1.699 TL

Kiwi KHT-8422 Elektrikli Isıtıcı Fan 799 TL

Pierre Cardin Mini Blender Set 1.599 TL

English Home Akıllı Baskül 499 TL

Aprilla AHC-5038 Tıraş Makinesi 349 TL

Aprilla AHS 2027SU Süper Hızlı Su Dalgası Maşası 899 TL

Arzum AR 5040 Violet Epilasyon Aleti 899 TL

Kiwi KCC-4320 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.299 TL

Fineblue FB-1100 Dikey El Süpürgesi 1.299 TL

Pierre Cardin 4 Başlıklı Masaj Aleti 699 TL

A101 aktüel 15 Ekim kataloğu! A101'de bu hafta neler var?

15 EKİM A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU

SEG CMI 111121SO D Çamaşır Makinesi 11 kg 21.999 TL

SEG BM 401SO DS D Bulaşık Makinesi 15.999 TL

SEG NFK481SO20D EIG Buzdolabı 32.999 TL

A101 aktüel 15 Ekim kataloğu! A101'de bu hafta neler var?

15 EKİM A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU

Philips 65PUS7000/62 65" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV 38.999 TL

Hi-Level HL65QUMLN-W02S 65' Frameless 4K UHD webOS Smart QLED TV 29.999 TL

Onvo 32VQ80F3HA 32' Frameless HD Whale OS 10 QLED TV 8.999 TL

Fineblue FB-7088 4in1 Gaming Set 999 TL

Noona G-512 Telefon Tutucu 399 TL

Fineblue Air6 TWS Kulaklık 439 TL

A101 aktüel 15 Ekim kataloğu! A101'de bu hafta neler var?

Persil Toz Deterjan (9 KG - 60 Yıkama): 389,00 TL

Tursil Sıvı Çamaşır Deterjanı (2,7 L - 49 Yıkama): 179,00 TL

Yumoş Extra Lilium (1008 ml) + Çamaşır Parfümü Mavi Şakayık (200 g): Set 275,00 TL

Ace Çamaşır Suyu (5 L): 179,00 TL

Cif Krem Mucizesi Sakura ve Amonyak (2x750 ml): 139,00 TL

İlbay's Mikrofiber Temizlik Bezi (3'lü): Adet 185,00 TL

A101 aktüel 15 Ekim kataloğu! A101'de bu hafta neler var?

15 EKİM A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU

Red Bull Enerji İçeceği (473 ml): 95,00 TL

Fuse Tea Soğuk Çay (200 ml): 15,00 TL

Dimes Meyveli İçecek Nar (1 L): 45,00 TL

Akmina Vişneli, Karadut & Kiraz Çiçeği Aromalı Maden Suyu (1 L): 35,00 TL

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