12 EKİM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? 12 Ekim 2026 Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı, hafta sonunun son gününde öğrencilerin ve velilerin gündemine geldi. Yeni haftada ders başı yapmaya hazırlanan öğrenciler, "12 Ekim Pazartesi okul var mı?", "Yarın okullar tatil mi?" ve "MEB okulları tatil etti mi?" sorularına yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre okullarda birinci dönem 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başladı ve 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Bakanlığın açıkladığı takvimde 12 Ekim Pazartesi günü için ülke genelinde planlanmış bir eğitim tatili bulunmuyor.

12 EKİM 2026 PAZARTESİ OKUL VAR MI?

12 Ekim Pazartesi günü için Türkiye genelinde okulların tatil edildiğine ilişkin resmî bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle il veya ilçeye özel yeni bir karar alınmadığı sürece okullarda eğitim öğretimin normal program doğrultusunda devam etmesi bekleniyor.

Öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin olası yerel tatil kararları için valiliklerin, İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin ve okul yönetimlerinin duyurularını takip etmesi gerekiyor. Olumsuz hava koşulları veya yerel gelişmeler nedeniyle alınabilecek kararlar, ülke genelindeki uygulamadan farklı olabilir.

MEB 12 EKİM PAZARTESİ İÇİN AÇIKLAMA YAPTI MI?

Millî Eğitim Bakanlığının yayımladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde 12 Ekim için genel bir tatil yer almıyor. Eğitim öğretim yılı eylül ayında başladı ve birinci dönem ocak ayına kadar devam edecek.

Bu nedenle öğrenciler, yeni bir resmî karar açıklanmadığı sürece 12 Ekim Pazartesi günü okulların normal çalışma düzenine göre açık olmasını bekleyebilir. Tatil kararıyla ilgili güncel bilgi için MEB'in ve ilgili valiliğin resmî duyurularının kontrol edilmesi önem taşıyor.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğrencilerin merak ettiği konulardan biri de 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatil tarihi. MEB'in açıkladığı çalışma takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.

Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.