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Anasayfa Haberler 10 EKİM ALTIN FİYATLARI: GRAM ALTIN NE KADAR?

10 EKİM ALTIN FİYATLARI: GRAM ALTIN NE KADAR?

10 Ekim 2026 Cumartesi günü gram altın ve çeyrek altın fiyatları, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın piyasalarında yaşanan hareketlilik sonrası “Gram altın ne kadar?”, “Çeyrek altın kaç TL?”, “Yarım altın ne kadar?” ve “Cumhuriyet altını kaç TL?” sorularının yanıtı araştırılıyor. Peki 10 Ekim 2026 gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın kaç TL? İşte canlı altın fiyatlarında son durum ve güncel alış-satış rakamları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 06:51 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2026 06:56
10 EKİM ALTIN FİYATLARI: GRAM ALTIN NE KADAR?

Yeni güne altın fiyatlarını takip ederek başlayan vatandaşlar, 10 Ekim 2026 güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Gram altın yaklaşık 6.500 TL seviyesinde işlem görürken çeyrek altının satış fiyatı 11 bin TL seviyesine yaklaşıyor. Altın fiyatlarında yaşanan değişimler, "gram altın yükselecek mi?", "çeyrek altın bugün ne kadar?" ve "24 ayar gram altın kaç TL?" gibi soruların da gündeme gelmesine neden oluyor. İşte 10 Ekim Cumartesi gününün canlı altın fiyatları ve piyasadaki son rakamlar...

10 EKİM GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın piyasalarının en çok takip edilen yatırım araçlarından gram altın, 10 Ekim Cumartesi günü yaklaşık 6.600 TL seviyesinde işlem görüyor.

8 Ekim gram altın ne kadar

ALTIN FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Altın fiyatlarının yönünde başta ons altın ve dolar/TL kuru olmak üzere küresel piyasalardaki gelişmeler etkili oluyor. Uluslararası piyasalarda ons altının fiyatındaki değişim, Türkiye'de gram altın fiyatlarına da yansıyor. Bunun yanında dolar/TL kurundaki hareketlilik de gram altının TL karşılığında belirleyici unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Çeyrek, yarım ve tam altın gibi fiziki altınların fiyatlarında ise gram altının yanı sıra ürünün işçiliği ve piyasadaki alış-satış makası da etkili olabiliyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Gram altın fiyatının oluşumunda ons altının yanı sıra dolar/TL kuru da önemli rol oynuyor. Küresel piyasalarda ons altındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimler, yurt içinde gram altın fiyatlarına doğrudan yansıyabiliyor. Bu nedenle gram altın ve diğer altın türlerinin fiyatları gün içerisinde sık sık değişebiliyor.

ALTIN ALINIR MI, SATILIR MI?

Altın fiyatlarının gelecekte nasıl hareket edeceği kesin olarak öngörülemez. Bu nedenle yatırım kararı verilirken yalnızca kısa vadeli fiyat hareketlerine bakılmaması, alış-satış makası ve piyasa koşullarının da dikkate alınması önem taşıyor.

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 10 EKİM 2026

◼ABD Doları: 49,14 (Alış) - 49,39 (Satış)

◼EURO: 54,94 (Alış) - 55,64 (Satış)

◼STERLİN: 64,88 (Alış) - 65,20 (Satış)

8 Ekim çeyrek altın kaç TL

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 10 EKİM 2026

Gram Altın Alış: 6.643,95₺

Gram Altın Satış:6.644,78₺

Çeyrek Altın Alış: 10.821,00₺

Çeyrek Altın Satış: 10.968,00₺

Yarım Altın Alış: 21.649,00₺

Yarım Altın Satış: 21.930,00₺

Tam Altın Alış: 43.206,00₺

Tam Altın Satış: 43.719,00₺

Ata Altın Alış: 43.817,00₺

Ata Altın Satış: 44.470,00₺

22 Ayar Bilezik Alış: 6.046,80₺

22 Ayar Bilezik Satış: 6.286,90₺

Gümüş Alış: 96,31₺

Gümüş Satış: 96,37₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 10 Ekim Cumartesi günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.

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