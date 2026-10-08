Süper Loto sonuçları 8 Ekim 2026 Perşembe günü şans oyunu takipçileri tarafından araştırılıyor. Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen çekiliş öncesinde kupon oynayan vatandaşlar, "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?", "8 Ekim Süper Loto kazandıran numaralar neler?", "Süper Loto'da 6 bilen oldu mu?" ve "Süper Loto sorgulama ekranı" aramalarını hızlandırdı. Süper Loto'da 8 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran 6 numara belli olacak. Çekiliş tamamlandıktan sonra sonuçlar Milli Piyango Online'ın resmi sonuç ekranı üzerinden takip edilebiliyor. İşte, 8 Ekim Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranı...

8 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Ekim 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı.

8 EKİM SÜPER LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR

11-16-21-36-39-58

SÜPER LOTO'DA 6 BİLEN OLDU MU?

Süper Loto'da 6 bilen olup olmadığı da çekilişin tamamlanmasının ardından belli olacak. 6 bilen çıkması halinde büyük ikramiye, ilgili kategorideki kazanan veya kazananlar arasında dağıtılacak. 6 bilen çıkmaması durumunda ise büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devredilecek.

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Süper Loto kuponunu kontrol etmek isteyen vatandaşlar, çekiliş tamamlandıktan sonra Milli Piyango Online'ın resmi Süper Loto sonuçları sayfasından sorgulama yapabilir. Sonuç ekranında çekiliş tarihi seçilerek ilgili çekilişin kazandıran numaraları, kazanan kişi sayıları ve ikramiye tutarları görüntülenebiliyor.

Resmi sonuç ekranı: Milli Piyango Online Süper Loto Sonuçları

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Süper Loto çekilişleri haftada üç gün, Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştiriliyor. 8 Ekim 2026 Perşembe günü de Süper Loto çekilişi yapılacak.

SÜPER LOTO NASIL SORGULANIR?

Süper Loto kuponunu sorgulamak isteyen vatandaşlar şu adımları takip edebilir:

Milli Piyango Online'ın resmi sonuçlar sayfasına girin. Süper Loto sonuçları bölümünü açın. 8 Ekim 2026 tarihli çekilişi seçin. Açıklanan 6 kazandıran numarayı kuponunuzdaki sayılarla karşılaştırın. İkramiye dağılımı açıklandığında kazandığınız kategori ve tutarı kontrol edin.