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Saatler geri alınacak mı? 2026 kış saati uygulaması ne zaman başlayacak?

Türkiye'de saatlerin geri alınıp alınmayacağı milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Özellikle ekim ayının gelmesiyle birlikte “2026 kış saati uygulaması ne zaman başlayacak?” sorusu gündemin öne çıkan konuları arasında yer aldı. Türkiye'de şu an için saatlerin geri alınacağına dair resmi bir karar bulunmazken, mevsimsel saat uygulamasına dönüşü öngören kanun teklifi TBMM'de komisyonda bulunuyor. İşte 25 Ekim 2026 ve kış saati uygulamasıyla ilgili tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 06:56
Saatler geri alınacak mı? 2026 kış saati uygulaması ne zaman başlayacak?

Saatler geri alınacak mı, 2026 kış saati uygulamasına ne zaman geçilecek? Yaz aylarının sona ermesi ve sonbaharın gelmesiyle birlikte bu sorular yeniden gündeme geldi. Türkiye'de yıllardır uygulanan sabit saat düzeninin değişip değişmeyeceği merak edilirken, vatandaşlar özellikle "25 Ekim 2026'da saatler geri alınacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki Türkiye'de kış saati uygulaması başlayacak mı? Saatler bu yıl geri alınacak mı? İşte son gelişmeler...

SAATLER GERİ ALINACAK MI?

8 Ekim 2026 itibarıyla Türkiye'de saatlerin geri alınacağına ilişkin alınmış bir karar bulunmuyor. Türkiye'de mevcut uygulama kapsamında saatler yıl boyunca GMT+3 üzerinden kullanılmaya devam ediyor. Dolayısıyla mevcut düzen değişmediği sürece 25 Ekim 2026 tarihinde Türkiye'de saatler 1 saat geri alınmayacak.

2026 KIŞ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye'nin 2026 yılında kış saati uygulamasına geçeceği yönünde şu an için açıklanmış resmi bir tarih bulunmuyor. Öte yandan konu TBMM'nin de gündeminde. 16 Eylül 2026'da Meclis Başkanlığına sunulan kanun teklifi, kalıcı yaz saati uygulamasının sona erdirilmesini ve yeniden mevsime göre saatlerin ileri veya geri alınmasını amaçlıyor.

25 EKİM 2026'DA SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Mevsimsel saat uygulamasının devam ettiği ülkelerde ekim ayının son pazar günü saatler geri alınabiliyor. Ancak Türkiye'de mevcut sistem farklı olduğu için 25 Ekim 2026'da saatlerin geri alınacağına ilişkin resmi bir karar bulunmuyor.

Yani mevcut uygulama devam ettiği sürece:

  • 25 Ekim 2026: Türkiye'de saatler geri alınmayacak.
  • Türkiye'de saat 1 saat geriye çekilmeyecek.
  • Türkiye GMT+3 saat diliminde kalacak.
  • Kış saati uygulamasına geçiş için yeni bir düzenleme gerekiyor.

TÜRKİYE KIŞ SAATİ UYGULAMASINA GEÇECEK Mİ?

Türkiye'nin kış saati uygulamasına dönüp dönmeyeceği TBMM'deki kanun teklifinin geleceğine bağlı gelişmelerden biri olacak. 16 Eylül 2026 tarihli teklif, kalıcı yaz saati uygulamasının sona erdirilmesini ve mevsime göre saatlerin geri veya ileri alınmasını amaçlıyor. Ancak teklif henüz komisyonda olduğu için yürürlüğe girmiş bir düzenleme bulunmuyor.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Kış saati uygulaması, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yılın belirli dönemlerinde saatlerin 1 saat geri alınması esasına dayanıyor.

Türkiye'de geçmiş yıllarda yaz ve kış saati uygulaması birlikte kullanılıyordu. Ancak Türkiye, 2016 yılından itibaren yıl boyunca GMT+3 saat diliminde kalma sistemine geçti. Bu nedenle sonbahar aylarında Avrupa'nın birçok ülkesinde saatler geri alınırken Türkiye'de saat değişikliği yapılmıyor.

SAATLER NEDEN GERİ ALINMIYOR?

Türkiye'de sabit saat uygulamasının temel gerekçeleri arasında gün ışığından daha fazla yararlanılması ve enerji tasarrufu bulunuyor. Sabit saat uygulamasıyla birlikte Türkiye'nin yıl boyunca aynı saat dilimini kullanması sağlanıyor. Ancak uygulamanın değiştirilmesi yönünde zaman zaman TBMM'ye kanun teklifleri sunuluyor.

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