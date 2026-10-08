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Anasayfa Haberler Montella ne kadar tazminat alacak? İşte ödenecek rakam!

Montella ne kadar tazminat alacak? İşte ödenecek rakam!

A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun, UEFA Uluslar A Ligi'nde alınan sonuçların ardından İtalyan teknik adamla yolları ayırma kararı aldığı iddia edildi. Montella'nın 2028 Avrupa Şampiyonası sonuna kadar devam eden sözleşmesi nedeniyle gözler “Montella ne kadar tazminat alacak?” sorusuna çevrildi. Son iddialara göre TFF'nin İtalyan çalıştırıcıya 5 aylık maaşı karşılığında yaklaşık 916 bin euro tazminat ödemeyi planladığı öne sürüldü. İşte A Milli Takım'da Montella ayrılığı ve tazminatla ilgili son gelişmeler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 11:07
Montella ne kadar tazminat alacak? İşte ödenecek rakam!

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'nın geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. UEFA Uluslar Ligi'nde alınan kötü sonuçların ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun İtalyan teknik adamla yollarını ayırma kararı aldığı iddia edildi. Montella'nın sözleşmesinin 2028 Avrupa Şampiyonası sonuna kadar devam etmesi nedeniyle gözler bu kez "Montella ne kadar tazminat alacak?" sorusuna çevrildi. TFF'nin 5 aylık maaşı karşılığında tazminat ödemeyi planladığı öne sürülürken, son gelişmede Montella'nın kendi isteğiyle tazminat talep etmeyeceği iddiası gündeme geldi. İşte A Milli Takım'da Vincenzo Montella ile ilgili son durum...

VINCENZO MONTELLA İLE YOLLAR AYRILIYOR MU?

A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın geleceğiyle ilgili ayrılık iddiası gündeme bomba gibi düştü. Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin, A Milli Takım'ın son dönemde aldığı sonuçların ardından İtalyan teknik adamla yolları ayırma kararı aldığı öne sürüldü.

Montella yönetimindeki A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi'nde oynadığı 4 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. Son olarak deplasmanda İtalya'ya 3-1 kaybeden ay-yıldızlı ekip, grubunda 4 maç sonunda puan alamadı.

MONTELLA NE KADAR TAZMİNAT ALACAK?

Ayrılık iddialarının ardından en çok merak edilen konuların başında Montella'nın alacağı tazminat geliyor. Vincenzo Montella'nın TFF ile olan sözleşmesi 2028 Avrupa Şampiyonası'nın sonuna kadar uzatılmıştı. TFF, 30 Haziran 2025 tarihinde yaptığı resmi açıklamayla Montella'nın Eylül 2026'da sona erecek sözleşmesinin EURO 2028 sonuna kadar uzatıldığını duyurmuştu.

Fotomaç'ın 7 Ekim tarihli haberinde, Montella'nın yıllık ücretinin 2 milyon 200 bin euro, aylık kazancının ise yaklaşık 183 bin euro olduğu ve TFF'nin ayrılık halinde 5 aylık maaşı tazminat olarak ödemeyi planladığı aktarıldı. Bu hesaba göre 5 aylık ödeme yaklaşık 916 bin euro seviyesine denk geliyor.

MONTELLA'NIN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYORDU?

Türkiye Futbol Federasyonu, Montella'nın sözleşmesini 2028 Avrupa Şampiyonası sonuna kadar uzatmıştı. TFF'nin resmi açıklamasına göre İtalyan teknik adamın daha önce Eylül 2026'ya kadar devam eden sözleşmesi yenilenerek EURO 2028 sonuna kadar uzatıldı.

MONTELLA'NIN A MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Vincenzo Montella, A Milli Takım'ın başında resmi ve özel toplam 40 karşılaşmaya çıktı. İtalyan teknik adam yönetimindeki milli takım bu maçların 21'ini kazandı, 14'ünü kaybetti ve 5 karşılaşmada berabere kaldı. Son 7 maçta ise milli takımın bilançosu 6 mağlubiyet ve 1 galibiyet oldu.

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