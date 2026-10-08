MasterChef Türkiye'de haftanın heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 7 Ekim Çarşamba akşamı ekranlara gelen yeni bölümde Mavi Takım ile Kırmızı Takım, dokunulmazlığı kazanabilmek için tezgah başına geçti. Şeflerin değerlendirmesinin ardından gecenin kazananı belli oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 7 Ekim MasterChef hangi takım kazandı? İşte son bölümde yaşananlar...

8 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 8 Ekim günü yayınlanan son bölümünde dokunulmazlık oyununu kazanan Mavi Takım oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2026'nın bireysel dokunulmazlığını kazanan Şadi oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

8 Ekim'de yayınlanan bölümde MasterChef Türkiye 2026' da günün eleme adayları Nurten ve Ayşe oldu.

1. Eleme adayı

2. Eleme adayı