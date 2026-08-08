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Haberler Haberler TV100 frekans bilgileri 2026: TV100 hangi kanalda, frekans ayarı nasıl yapılır?

TV100 frekans bilgileri 2026: TV100 hangi kanalda, frekans ayarı nasıl yapılır?

TV100'ü televizyon ekranından takip etmek isteyen izleyiciler, kanalın güncel frekans ve platform bilgilerini araştırıyor. Türksat 3A'nın yayın hayatının sona ermesinin ardından TV100, Türksat 4A üzerinden yayınlarını sürdürüyor. TV100 HD yayınını televizyonuna eklemek isteyen izleyiciler, uydu alıcılarının manuel kanal arama bölümünden güncel frekans bilgilerini girerek kanalı yeniden taratabilmektedir. Peki, TV100 frekans bilgileri neler, TV100 hangi kanalda ve frekans ayarı nasıl yapılır? İşte güncel bilgiler!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 13:13
TV100 frekans bilgileri 2026: TV100 hangi kanalda, frekans ayarı nasıl yapılır?

Gündem, spor, ekonomi ve güncel gelişmeleri takip etmek isteyen izleyicilerin tercih ettiği TV100'ün frekans bilgileri araştırılıyor. Özellikle kanalın Türksat 4A üzerinden yayınlarına devam etmesiyle birlikte televizyonunda TV100'ü bulamayan izleyiciler, "TV100 frekans kaç?", "TV100 hangi kanalda?" ve "TV100 frekans ayarı nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. TV100'ün resmi yayın bilgilerinde Türksat 4A frekanslarının yanı sıra Digiturk, D-Smart, Turkcell TV+, Kablo TV ve Tivibu kanal numaraları da yer alıyor. İşte TV100 frekans bilgileri ve merak edilenler!

TV100 FREKANS BİLGİLERİ 2026

TV100 HD yayınını uydu üzerinden izlemek isteyenlerin kullanabileceği güncel bilgiler şöyle:

  • Uydu: Türksat 4A (42° Doğu)

  • Frekans: 11837

  • Polarizasyon: V - Dikey

  • Sembol oranı: 30000

  • FEC: 2/3

TV100'ün ayrıca 12083 MHz, H (Yatay), 13750 sembol oranı, 2/3 FEC değerleriyle yayın yapan bir frekansı da bulunuyor.

TV100 frekans bilgileri 2026

TV100 HANGİ KANALDA?

TV100'ü farklı televizyon platformlarında izlemek isteyenlerin kullanabileceği kanal numaraları şöyle:

Digiturk: 37

D-Smart: 37

Turkcell TV+: 37

Kablo TV: 37

Tivibu: 47

TKGS: 30

Bu platformlardaki kanal numaraları TV100'ün yayımladığı güncel platform listesinde yer alıyor.

TV100 FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

Televizyonunda TV100 bulunmayan izleyiciler, uydu alıcısının Manuel Kanal Arama, Manuel Arama veya Transponder Ekleme bölümünden frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapabilir. İlgili menüye girdikten sonra uydu olarak Türksat 4A, frekans olarak 11837, polarizasyon olarak V (Dikey) ve sembol oranı olarak 30000 değerleri girilerek tarama başlatılabilir. Arama tamamlandığında TV100 HD kanal listesindeki yerini alacaktır.

TV100 hangi kanalda?

TV100 ŞİFRESİZ Mİ?

TV100, Türksat uydusu üzerinden şifresiz (FTA) yayın yapıyor. Uyumlu uydu alıcısına sahip izleyiciler, herhangi bir ek abonelik veya ücret ödemeden TV100 yayınlarını takip edebiliyor.

TV100 NEDEN FREKANS DEĞİŞTİRDİ?

Türksat 3A'nın yayın hayatının sona ermesiyle birlikte uydu üzerinden yayın yapan kanalların Türksat 4A'ya geçiş süreci başladı. TV100 de bu kapsamda yayınlarını Türksat 4A üzerinden sürdürmeye devam ediyor. Televizyonunda kanal listesi güncellenmeyen izleyicilerin yeni frekans bilgileriyle kanal taraması yapması gerekiyor.

TV100 CANLI NASIL İZLENİR?

TV100 yayınları televizyonun yanı sıra kanalın resmi internet sitesi üzerinden de canlı olarak takip edilebiliyor. Güncel yayın akışı ve canlı yayın seçeneklerine TV100'ün resmi platformlarından ulaşılabiliyor.

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