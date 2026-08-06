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Haberler Haberler Ümraniye su kesintisi 6 Ağustos: Sular ne zaman gelecek?

Ümraniye su kesintisi 6 Ağustos: Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), mega kentin altyapısını yenileme ve güçlendirme çalışmaları kapsamında Ümraniye ilçesinde su kesintisi yaşanacağını bildirdi. Ana isale hattındaki revizyon ve fiziki iyileştirme çalışmaları sebebiyle bölgede 14 saat boyunca su tedariki sağlanamayacak. Sabah saatleriyle birlikte musluklarından su akmayan vatandaşlar, arama motorlarında "Sular ne zaman gelecek, Ümraniye su kesintisi saat kaçta sona erecek?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 09:08
Ümraniye su kesintisi 6 Ağustos: Sular ne zaman gelecek?

ÜMRANİYE'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA BİTECEK?

İSKİ tarafından paylaşılan çalışma programına göre; Ümraniye ilçesindeki su kesintisi 5 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de başladı.

Ana isale hattındaki 14 saatlik yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte suların 6 Ağustos Perşembe (bugün) saat 12.00 itibarıyla kademeli olarak mahallelere verilmeye başlanması planlanmaktadır.

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Ümraniye su kesintisi 6 Ağustos: Sular ne zaman gelecek?

İSKİ ÜMRANİYE SU KESİNTİSİNDEN ETKİLENEN MAHALLELER

İSKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanan kesinti takvimine göre Ümraniye'de 14 saatlik planlı su kesintisinden etkilenen 9 mahalle şu şekildedir:

Ümraniye su kesintisi 6 Ağustos: Sular ne zaman gelecek?

Şerifali Mahallesi

Tepeüstü Mahallesi

Çakmak Mahallesi

Çamlık Mahallesi

Ihlamurkuyu Mahallesi

Ümraniye su kesintisi 6 Ağustos: Sular ne zaman gelecek?

Tatlısu Mahallesi

Mehmet Akif Mahallesi

Yukarı Dudullu Mahallesi

Altınşehir Mahallesi

Ümraniye su kesintisi 6 Ağustos: Sular ne zaman gelecek?

Su vanalarının saat 12.00'de açılmasının ardından hattın basınç seviyesine ulaşması ve yüksek kesimlere suyun ulaşması kısa bir zaman alabileceğinden vatandaşların tedbirli olmaları önerilmektedir. Ana hattaki çalışmalar canlı olarak İSKİ Arıza Sorgulama ekranı (iski.istanbul) üzerinden anlık takip edilebilir.

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