Su vanalarının saat 12.00'de açılmasının ardından hattın basınç seviyesine ulaşması ve yüksek kesimlere suyun ulaşması kısa bir zaman alabileceğinden vatandaşların tedbirli olmaları önerilmektedir. Ana hattaki çalışmalar canlı olarak İSKİ Arıza Sorgulama ekranı (iski.istanbul) üzerinden anlık takip edilebilir.