Karadeniz'de hasat sezonunun başlamasına kısa süre kala gözlerin çevrildiği Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2026-2027 sezonuna ilişkin kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından duyurulan fiyatlar, yüzde 50 sağlam iç fındık esas alınarak belirlendi. Açıklamaya göre Giresun kalite ve Levant kalite fındık için farklı alım fiyatları uygulanırken, yüksek randımanlı ürünlere de ek ödeme yapılacak. TMO'nun alım takvimi ve üreticileri ilgilendiren diğer detaylar da netlik kazandı. İşte fındık alım fiyatları ile merak edilenler!

TMO 2026-2027 FINDIK ALIM FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı yeni fiyatlara göre; Giresun kalite kabuklu fındığının kilogramı 255 TL, Levant kalite kabuklu fındığın kilosu ise 250 TL olarak belirlendi. Açıklanan fiyatlar, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre uygulanacak.

YÜKSEK RANDIMANLI FINDIĞA İLAVE ÖDEME

TMO, yüksek randımanlı ürün teslim eden üreticilere ilave fiyat uygulanacağını da duyurdu. Buna göre yüzde 50 randımanın üzerindeki her 1 randıman için; Giresun kalite fındığa kilogram başına 5,10 TL, Levant kalite fındığa kilogram başına 5 TL ek ödeme yapılacak. Böylece kalite ve randımanı yüksek ürün teslim eden üreticiler daha yüksek gelir elde edebilecek.

TMO FINDIK ALIMLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Toprak Mahsulleri Ofisi, 2026-2027 sezonu kabuklu fındık alımlarına 24 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak. Öte yandan üreticiler, alım işlemleri için 17 Ağustos'tan itibaren randevu oluşturabilecek. TMO, alım süreci öncesinde depolama, finansman ve teknik altyapı hazırlıklarının tamamlandığını da bildirdi.

FINDIK ALIM FİYATLARI NASIL BELİRLENDİ?

Tarım ve Orman Bakanlığı, fiyatların belirlenmesinde üreticilerin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ile pazarlama sürecinde yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesinin hedeflendiğini açıkladı. Açıklanan taban fiyatlar, kalite ve randıman kriterlerine göre uygulanacak. Ürün teslimi sırasında yapılacak analizlerin ardından üreticilere ödenecek nihai tutar belirlenecek.

GEÇEN YIL FINDIK ALIM FİYATLARI NE KADARDI?

2025-2026 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre, Giresun kalite için kilogram başına 200 lira, levant kalite için kilogram başına 195 lira olarak açıklanmıştı.