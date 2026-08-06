Her yıl Temmuz sonu ile Ağustos ortası arasında gerçekleşen Perseid meteor yağmuru, 2026 yılında da gökyüzünde görsel bir şölen sunmaya hazırlanıyor. Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'nın yörüngesinde bıraktığı parçacıkların Dünya atmosferine girmesiyle oluşan meteor yağmuru, özellikle Ağustos ayının ortalarında en yoğun seviyesine ulaşacak. Bu yıl yeni ay evresine denk gelmesi nedeniyle gökyüzünün daha karanlık olması, gözlem koşullarını önemli ölçüde iyileştirecek. Uzmanlar, açık havada ve ışık kirliliğinin az olduğu bölgelerde saatte 100'e yakın meteorun görülebileceğini belirtiyor. İşte perseid meteor yağmurunun tarihi ve detaylar!

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

2026 yılında Perseid meteor yağmuru 17 Temmuz'da başladı ve 24 Ağustos'a kadar etkisini sürdürecek. Meteor yağmurunun en yoğun dönemi ise 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece yaşanacak. Gökyüzü meraklıları, özellikle bu tarihte çok daha fazla "kayan yıldız" görme şansı yakalayabilecek.

PERSEİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Perseid meteor yağmuru, Kuzey Yarım Küre'de yer alan Türkiye'den de rahatlıkla izlenebilecek. Hava koşullarının açık olması halinde, şehir ışıklarından uzak bölgelerde çıplak gözle çok sayıda meteor görmek mümkün olacak. Özellikle yüksek rakımlı alanlar, kırsal bölgeler ve ışık kirliliğinin az olduğu noktalar gözlem için en uygun yerler arasında gösteriliyor.

PERSEİD METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA?

Uzmanlara göre meteor yağmurunu izlemek için gece yarısından sonra başlayıp gün doğumuna kadar olan saatler en uygun zaman dilimini oluşturuyor. Özellikle 23.00'ten sonra meteor sayısı artarken, 02.00 ile 05.00 saatleri arasında gözlem koşulları en verimli seviyeye ulaşıyor. Bu saatlerde gökyüzünün daha karanlık olması ve meteorların daha belirgin görülmesi nedeniyle izleme deneyimi de daha etkileyici oluyor.

PERSEİD METEOR YAĞMURUNDA SAATTE KAÇ METEOR GÖRÜLÜR?

2026 yılında gözlem koşullarının elverişli olması halinde saatte 100'e yakın meteor görülebileceği belirtiliyor. Bu yıl zirve döneminin yeni ay evresine denk gelmesi nedeniyle Ay ışığının gökyüzünü aydınlatmaması, meteorların daha net seçilebilmesini sağlayacak. Uzmanlar, 2026'nın son yılların en iyi Perseid gözlem fırsatlarından biri olabileceğini ifade ediyor.

PERSEİD METEOR YAĞMURU ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLÜR MÜ?

Meteor yağmurunu izlemek için herhangi bir teleskop ya da dürbün kullanılması gerekmiyor. Uzmanlar, şehir merkezlerinden uzak, karanlık bir noktaya gidilmesini, gökyüzünü geniş açıyla görebilecek bir alanda en az 20-30 dakika beklenmesini öneriyor. Gözlerin karanlığa uyum sağlamasıyla birlikte meteorları fark etmek çok daha kolay hale geliyor. Ayrıca telefon ve diğer parlak ekranlardan uzak durulması, gözlem kalitesini artırıyor.