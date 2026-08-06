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Haberler Haberler DGS sonuç açıklanma tarihi 2026: ÖSYM DGS sonuçları açıklandı mı?

DGS sonuç açıklanma tarihi 2026: ÖSYM DGS sonuçları açıklandı mı?

2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen binlerce aday, ÖSYM’nin sonuç açıklama takvimine kilitlendi. Peki, 2026 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DGS sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM DGS sonuç sorgulama ekranı ve detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 08:26
DGS sonuç açıklanma tarihi 2026: ÖSYM DGS sonuçları açıklandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geride kaldı. Ön lisans mezunlarının 4 yıllık üniversite lisans programlarına geçiş yapabilmek amacıyla katıldığı sınavın ardından, adayların gözü kulağı ÖSYM'den gelecek sonuç duyurusuna çevrildi. Peki, 2026 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve DGS sonuç sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte sınava giren adayların merakla araştırdığı tüm detaylar...

2026 DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi sınav ve sonuç takviminde yer alan bilgilere göre; 2026-DGS sınav sonuçları 11 Ağustos 2026 Salı günü adayların erişimine açılacak.

DGS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Sonuçların açıklanacağı gün ÖSYM genellikle sabah saat 10.00 itibarıyla sistemi erişime açmaktadır. Sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte DGS tercih kılavuzu da yayınlanacak ve üniversite tercih maratonu resmen başlayacak.

DGS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

Adaylar DGS sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin resmi sonuç portalı üzerinden öğrenebilecekler. İnceleme yapmak isteyen adaylar şu adımları takip edebilir:

  1. ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresine veya ÖSYM AİS mobil uygulamasına giriş yapın.
  2. Açılan ekranda "2026-DGS Sónuçları" duyurusuna tıklayın.
  3. T.C. Kimlik Numaranızı ve Aday Şifrenizi girerek sisteme giriş yapın.
  4. Sınavdan aldığınız Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık puan türlerindeki başarı sıralamalarınızı görüntüleyin.

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