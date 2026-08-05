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Haberler Haberler Trossard'ın lisansı çıktı mı, yarınki maçta oynayacak mı?

Trossard'ın lisansı çıktı mı, yarınki maçta oynayacak mı?

Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard'ın lisans durumu ve UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki Hradec Kralove mücadelesinde forma giyip giymeyeceği belli oldu. Dünya Kupası izninin ardından takıma yeni katılan Belçikalı yıldız, UEFA'ya bildirilen listede yer almadı. Peki, Trossard'ın lisansı çıkarıldı mı? Yarınki maçta oynayacak mı? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 12:03
Trossard'ın lisansı çıktı mı, yarınki maçta oynayacak mı?

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Arsenal'den kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken yeni transferi Leandro Trossard'ın lisans durumu ve UEFA kadrosundaki yeri netlik kazandı. Siyah-beyazlı taraftarların sahada görmek için sabırsızlandığı Belçikalı futbolcunun yarın oynanacak kritik Avrupa Ligi mücadelesinde forma giyip giyemeyeceği merak konusu olmuştu.

LEANDRO TROSSARD'IN LİSANSI ÇIKTI MI?

Siyah-beyazlı yönetim, Belçikalı kanat oyuncusunun lisans tescili için henüz Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuruyu tamamlamadı. Lisans işlemlerinin devam etmesi ve henüz resmi olarak onaylanmaması nedeniyle tecrübeli futbolcu TFF listelerinde aktif olarak yer almıyor.

TROSSARD YARINKI MAÇTA OYNAYACAK MI?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile yapacağı maç öncesinde UEFA'ya bildirilen listede Leandro Trossard'ın ismi yer almadı.

2026 FIFA Dünya Kupası sebebiyle izinli olan ve 3 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'a gelerek takımla antrenmanlara başlayan Belçikalı futbolcu, fiziksel olarak henüz tam hazır seviyede bulunmuyor. Hem fiziksel eksiklikleri hem de lisans ve UEFA kayıt prosedürlerinin henüz tamamlanmamış olması sebebiyle Trossard, Hradec Kralove ile oynanacak ilk karşılaşmada forma giyemeyecek.

ASpor CANLI YAYIN

Teknik heyetin, 31 yaşındaki yıldız futbolcuyu özel bir antrenman programıyla hazırlayarak rövanş mücadelesine ve Süper Lig'in açılış haftasına yetiştirmeyi hedeflediği öğrenildi.

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