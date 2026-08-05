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Haberler Haberler TOKİ 41 ilde konut satışı ne zaman? Başvuru şartları ve ödeme planı belli oldu

TOKİ 41 ilde konut satışı ne zaman? Başvuru şartları ve ödeme planı belli oldu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 41 ilde toplam 235 konutu satışa çıkaracağını duyurdu. Açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek satışlarda vatandaşlara peşinat ve uzun vadeli ödeme seçenekleri sunulacak. Konut sahibi olmak isteyenler şimdi satış tarihlerini, başvuru şartlarını ve açık artırmaya nasıl katılabileceklerini araştırıyor. Peki, TOKİ 41 ilde konut satışı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler? Hangi illerde satış olacak? İşte merak edilen detaylar!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 22:13
TOKİ 41 ilde konut satışı ne zaman? Başvuru şartları ve ödeme planı belli oldu

TOKİ, uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için yeni bir satış kampanyasını hayata geçiriyor. Kampanya kapsamında 41 ilde 235 konut, açık artırma yöntemiyle alıcılarını bekleyecek. Satışlarda farklı peşinat oranları ve 120 aya varan vade seçenekleri sunulurken, konutların yanı sıra iş yeri satışları da gerçekleştirilecek. Satış takviminin açıklanmasının ardından gözler başvuru koşulları, açık artırma yöntemi ve satış yapılacak illere çevrildi. İşte TOKİ'nin 41 ilde yapacağı satışa ilişkin detaylar!

TOKİ 41 ilde konut satışı ne zaman?

TOKİ 41 İLDE KONUT SATIŞI NE ZAMAN?

TOKİ'nin duyurusuna göre açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek konut ve iş yeri satışları 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde yapılacak. Satış organizasyonunda 41 ilde 235 konut ile 30 ilde 305 iş yeri alıcılarını bekleyecek. Açık artırmaya katılmak isteyenler, TOKİ'nin belirlediği şartlar doğrultusunda başvurularını gerçekleştirebilecek.

TOKİ 41 İLDE HANGİ İLLERDE KONUT SATACAK?

TOKİ'nin satış listesinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde yer alan toplam 41 il bulunuyor. O iller şöyle sıralandı:

Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Sinop, Şanlıurfa, Tunceli ve Van.

TOKİ 41 ilde konut satışı başvuru şartları

TOKİ KONUT SATIŞ ŞARTLARI NELER?

Konutlar, açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak. Alıcılar, belirlenen muhammen bedeller üzerinden teklif verecek. Satışlarda yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade seçeneği uygulanırken, farklı ödeme planları da sunulabilecek. Taksitler ise sözleşme hükümleri doğrultusunda belirli dönemlerde güncellenecek.

TOKİ AÇIK ARTIRMASINA NASIL KATILINIR?

Açık artırmaya katılmak isteyen vatandaşların, TOKİ tarafından açıklanan katılım koşullarını yerine getirmesi gerekiyor. Katılım teminatını yatıran adaylar, fiziki müzayede salonlarından veya çevrim içi teklif sistemi üzerinden açık artırmaya katılabilecek. Satışa ilişkin ayrıntılı bilgiler, başvuru süreci ve gerekli belgeler TOKİ tarafından yayımlanan satış duyurusunda yer alıyor.

TOKİ 41 ilde konut satışı ödeme planı

TOKİ 41 İLDE KONUT SATIŞI ÖDEME PLANI

TOKİ'nin yeni satış kampanyasında uzun vadeli ödeme imkanı dikkat çekiyor. Konutlar için 120 aya varan vade seçeneği sunulurken, peşinat oranı ise belirlenen ödeme planına göre uygulanacak. Böylece peşin ödeme imkânı bulunmayan vatandaşların da uygun taksitlerle konut sahibi olması hedefleniyor. Satışa ilişkin kesin fiyatlar ve ödeme tabloları proje bazında farklılık gösterecek.

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