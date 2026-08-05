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Haberler Haberler MEB LGS sonuç sorgulama ekranı! Yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?

MEB LGS sonuç sorgulama ekranı! Yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?

2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler ve veliler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak yerleştirme sonuçlarını bekliyor. "LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?", "Saat kaçta erişime açılacak?" ve "Sonuçlar nereden sorgulanacak?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. İşte MEB 2026 LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı ve son gelişmeler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 08:39
MEB LGS sonuç sorgulama ekranı! Yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?

LGS tercih sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu doğrultusunda lise tercih süreci tamamlandı. Şimdi ise gözler, öğrencilerin hangi liseye yerleştiğini gösterecek sonuçların ilan edileceği tarihe çevrildi. MEB takvimine göre 2026 LGS yerleştirme sonuçları 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanacak.

LGS TERCİH SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı saate ilişkin resmi bir duyuru yapmadı.

Geçmiş yıllarda sonuçlar sabah saatlerinden itibaren erişime açılmıştı. Ancak 2026 yılı için kesin saat bilgisi bulunmuyor. Sonuçlar yayımlandığında MEB'in resmi internet sitesi ve e-Okul sistemi üzerinden erişime açılacak.

LGS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Öğrenciler ve veliler, yerleştirme sonuçlarını aşağıdaki platformlardan sorgulayabilecek:

  • MEB Sonuç Sorgulama Sistemi (meb.gov.tr)
  • e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi

Sorgulama işlemi T.C. kimlik numarası ve istenen güvenlik bilgileriyle gerçekleştirilecek.

LGS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

LGS yerleştirme sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar şu adımları takip edebilir:

  1. MEB'in resmi sonuç sorgulama sayfasına giriş yapın.
  2. T.C. Kimlik Numaranızı girin.
  3. Doğum tarihi ve istenen güvenlik bilgilerini tamamlayın.
  4. "Sorgula" butonuna tıklayarak yerleştirildiğiniz liseyi görüntüleyin.

YERLEŞTİRME SONUÇLARIYLA BİRLİKTE NELER AÇIKLANACAK?

Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte MEB tarafından; yerleştirme sonuçları, boş kontenjanlar, taban puan bilgileri ve nakil başvuru takvimi eş zamanlı olarak yayınlanacak.

LGS NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil süreci başlayacak.

2026 LGS nakil takvimi:

  • 1. Nakil Başvuruları: 5-7 Ağustos 2026
  • 1. Nakil Sonuçları: 10 Ağustos 2026
  • 2. Nakil Başvuruları: 10-12 Ağustos 2026
  • 2. Nakil Sonuçları: 14 Ağustos 2026

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından yürütülecek yerleştirme süreci ise daha sonra başlayacak.

LGS TERCİH SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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