LGS tercih sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu doğrultusunda lise tercih süreci tamamlandı. Şimdi ise gözler, öğrencilerin hangi liseye yerleştiğini gösterecek sonuçların ilan edileceği tarihe çevrildi. MEB takvimine göre 2026 LGS yerleştirme sonuçları 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanacak.

LGS TERCİH SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı saate ilişkin resmi bir duyuru yapmadı.

Geçmiş yıllarda sonuçlar sabah saatlerinden itibaren erişime açılmıştı. Ancak 2026 yılı için kesin saat bilgisi bulunmuyor. Sonuçlar yayımlandığında MEB'in resmi internet sitesi ve e-Okul sistemi üzerinden erişime açılacak.

LGS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Öğrenciler ve veliler, yerleştirme sonuçlarını aşağıdaki platformlardan sorgulayabilecek:

MEB Sonuç Sorgulama Sistemi (meb.gov.tr)

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi

Sorgulama işlemi T.C. kimlik numarası ve istenen güvenlik bilgileriyle gerçekleştirilecek.

LGS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

LGS yerleştirme sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar şu adımları takip edebilir:

MEB'in resmi sonuç sorgulama sayfasına giriş yapın. T.C. Kimlik Numaranızı girin. Doğum tarihi ve istenen güvenlik bilgilerini tamamlayın. "Sorgula" butonuna tıklayarak yerleştirildiğiniz liseyi görüntüleyin.

YERLEŞTİRME SONUÇLARIYLA BİRLİKTE NELER AÇIKLANACAK?

Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte MEB tarafından; yerleştirme sonuçları, boş kontenjanlar, taban puan bilgileri ve nakil başvuru takvimi eş zamanlı olarak yayınlanacak.

LGS NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil süreci başlayacak.

2026 LGS nakil takvimi:

1. Nakil Başvuruları: 5-7 Ağustos 2026

5-7 Ağustos 2026 1. Nakil Sonuçları: 10 Ağustos 2026

10 Ağustos 2026 2. Nakil Başvuruları: 10-12 Ağustos 2026

10-12 Ağustos 2026 2. Nakil Sonuçları: 14 Ağustos 2026

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından yürütülecek yerleştirme süreci ise daha sonra başlayacak.

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