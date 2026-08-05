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Haberler Haberler Lise yerleştirme sonuçlarına nasıl bakılır? 2026 LGS lise tercih sonuçları

Lise yerleştirme sonuçlarına nasıl bakılır? 2026 LGS lise tercih sonuçları

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih yapan yüz binlerce öğrenci ve veli, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 LGS tercih ve yerleştirme takvimini duyurdu. Peki LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Lise yerleştirme sonuçları nereden sorgulanır? İşte MEB LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 07:47 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2026 07:49
Lise yerleştirme sonuçlarına nasıl bakılır? 2026 LGS lise tercih sonuçları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu kapsamında lise tercih süreci 13-27 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı. Tercih işlemlerinin ardından öğrenciler ve veliler gözlerini yerleştirme sonuçlarına çevirdi. Peki LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Lise yerleştirme sonuçları nereden sorgulanır? İşte MEB LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

5 Ağustos 2026 itibarıyla LGS tercih sonuçları MEB tarafından erişime açılıyor. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar aynı gün ilan edilecek.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi takvime göre 2026 LGS yerleştirme sonuçları 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Sonuçların erişime açılmasının ardından öğrenciler hangi liseye yerleştiklerini öğrenebilecek.

LGS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Öğrenciler lise yerleştirme sonuçlarını aşağıdaki platformlar üzerinden sorgulayabilecek:

  • MEB'in resmi internet sitesi (meb.gov.tr)
  • e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi

Sorgulama işlemi T.C. kimlik numarası ve istenen doğrulama bilgileriyle gerçekleştirilebilecek. Yerleştirme sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

LİSE YERLEŞTİRME SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra öğrenciler;

  • Yerleştirildikleri okul,
  • Okul türü,
  • Yerleştirme şekli,
  • Boş kontenjan bilgileri

gibi detaylara MEB'in resmi sorgulama ekranı üzerinden ulaşabilecek. Ayrıca aynı tarihte boş kontenjan listeleri de yayınlanacak.

LGS NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil süreci başlayacak.

2026 LGS nakil takvimi:

  • 1. nakil tercih başvuruları: 5-7 Ağustos 2026
  • 1. nakil sonuçları: 10 Ağustos 2026
  • 2. nakil tercih başvuruları: 10-12 Ağustos 2026
  • 2. nakil sonuçları: 14 Ağustos 2026

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu başvuruları ise 17-26 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

ROTA MAARİF TERCİH ROBOTU

Bakanlık, öğrenci ve velilere LGS tercih sürecinde destek olması amacıyla "Rota Maarif" platformunu 10 Temmuz'da erişime açtı. Bu platform, öğrencilerin puanları ve yüzdelik dilimleri doğrultusunda kendilerine uygun okulları filtrelemelerine olanak tanıyor. Rota Maarif'te okulların temel bilgileri, adresleri, iletişim bilgileri, öğretim şekli, ders saatleri, fiziki imkânları ve kontenjan durumu yer alıyor. Kullanıcılar; okulları il, ilçe, okul türü, okul kademesi, alan, pansiyon durumu gibi kriterlere göre sorgulayabiliyorlar.

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