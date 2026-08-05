LGS kapsamında yapılan merkezi yerleştirmenin ardından tercih ettiği okullardan herhangi birine yerleşemeyen öğrenciler için süreç henüz sona ermedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2026 Ortaöğretime Geçiş Takvimi doğrultusunda öğrenciler önce iki ayrı nakil döneminde yeniden tercih yapabilecek. Nakil sürecinin ardından da herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları devreye girecek. Böylece hiçbir öğrencinin örgün eğitim dışında kalmaması hedefleniyor. Peki hiçbir liseye yerleşemeyen öğrenciler şimdi ne yapacak? İşte detaylar!

LGS'DE YERLEŞEMEYENLER NE YAPACAK?

İlk yerleştirme sonuçlarında herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler, öncelikle yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil dönemlerinde yeniden tercih yapabilecek. Nakil dönemlerinde boş kontenjanlar dikkate alınarak yeni yerleştirmeler yapılacak. Öğrenciler, puanları ve tercih önceliklerine göre boş kalan kontenjanlara yerleştirilecek.

LGS NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

MEB takvimine göre; 1. nakil başvuruları 5-7 Ağustos 2026 tarihlerinde yapılacak. 10 Ağustos'ta açıklanacak 1.nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 2. nakil başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta alınacak. 2. nakil sonuçları 14 Ağustos 2026'da açıklanacak. Nakil tercihleri, e-Okul sistemi üzerinden yayımlanan boş kontenjanlara göre yapılacak.

NAKİLDE DE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

İki nakil döneminin ardından da herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler için İl ve İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları devreye girecek. Komisyonlar, öğrencilerin ikamet adresi, okul kontenjanları ve yerleştirme esaslarını dikkate alarak uygun okullara yerleştirme işlemlerini gerçekleştirecek. Böylece hiçbir öğrencinin açıkta kalmaması amaçlanıyor.

İL VE İLÇE KOMİSYON BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Hiçbir liseye yerleşemeyen öğrenciler için komisyon başvuruları 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos 2026 tarihinde sonuçlandıracak. Bu süreç sonunda öğrenciler, uygun kontenjan bulunan okullara yerleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyguladığı yerleştirme sistemi kapsamında öğrenciler için merkezi yerleştirme, iki nakil dönemi ve komisyon yerleştirmesi olmak üzere birden fazla aşama bulunuyor. Bu süreçlerin tamamlanmasının ardından öğrencilerin örgün ortaöğretime yerleştirilmeleri hedefleniyor. Ayrıca yatılı eğitim almak isteyen öğrenciler için de ayrı bir başvuru takvimi uygulanacak. MEB takvimine göre yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak, sonuçlar ise 4 Eylül 2026'da ilan edilecek.