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Haberler Haberler LGS boş kontenjanlar ve taban puanları 2026: Lise nakil listesi

LGS boş kontenjanlar ve taban puanları 2026: Lise nakil listesi

MEB tarafından 2026 LGS ilk yerleştirme sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte gözler Fen, Anadolu ve Meslek liseleri boş kontenjan ve taban puanları listesine çevrildi. Okul değiştirmek ya da bir liseye yerleşmek isteyen öğrenciler e-Okul nakil tercih sürecine kilitlendi. Peki, 2026 LGS boş kontenjanları açıklandı mı? Lise boş kontenjan ve taban puan sorgulama nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 09:19
LGS boş kontenjanlar ve taban puanları 2026: Lise nakil listesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte, liselerin boş kontenjanları ve taban puanları gündemin ilk sırasına yerleşti. Yerleştiği okulu değiştirmek ya da ilk tercihlerde herhangi bir liseye yerleşemediği için nakil başvurusu yapacak binlerce öğrenci, Fen, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek liselerinin güncel kontenjan durumlarını araştırmaya başladı.

LGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

MEB'in yayımladığı 2026 LGS takvimine göre; yerleştirme sonuçlarıyla eş zamanlı olarak okulların taban puanları ve boş kalan kontenjan sayıları meb.gov.tr ile e-okul.meb.gov.tr adreslerinden ilan edilecek. Öğrenciler, liselerin ilk yerleştirme sonrası oluşan taban puanlarını ve açık kalan kontenjanlarını bu platformlar üzerinden anlık olarak görüntüleyebilecek.

LİSE NAKİL VE BOŞ KONTENJAN LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

Fen, Anadolu, Sosyal Bilimler ve Meslek liselerinin boş kontenjanlarına erişmek için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir:

e-Okul Sistemine Giriş Yapın: e-okul.meb.gov.tr adresine girerek Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) sekmesini seçin. Öğrencinin T.C. Kimlik Numarası ve okul numarasıyla sisteme erişim sağlayın.

Sorgulama Ekranını Seçin: Ana sayfada yer alan "2026 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları Boş Kontenjan ve Taban Puan Bilgileri" bağlantısına tıklayın.

Filtreleme Yapın: İl, ilçe, okul türü (Fen Lisesi, Anadolu Lisesi vb.) ve öğretim şeklini seçerek hedeflediğiniz okulların taban puanlarını ve açık kalan kontenjan sayılarını listeleyin.

Ayrıca nakil kontenjan sorgulamaları ve nakil başvuru takipleri e-Devlet kapısı üzerinden de gerçekleştirilebilmektedir.

2026 LGS NAKİL TERCİH TAKVİMİ

İlk yerleştirme dönemi sonrasında herhangi bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için 1. ve 2. nakil tercih süreci başlayacak. Nakil dönemlerinde öğrenciler en fazla 3 okul terciğinde bulunabilecek. Nakil tercih başvuruları e-Okul üzerinden alınacak ve süreç tamamlandıktan sonra sonuçlar yine MEB resmi kanalları üzerinden duyurulacaktır.

LİSELERİN BOŞ KONTENJANLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLA

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