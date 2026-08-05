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Haberler Haberler LGS adrese dayalı yerleştirme sistemi | Nedir, hangi öğrencileri kapsıyor?

LGS adrese dayalı yerleştirme sistemi | Nedir, hangi öğrencileri kapsıyor?

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenci ve velilerin en çok araştırdığı konuların başında adrese dayalı yerleştirme sistemi geliyor. Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan liselerin yanı sıra yerel yerleştirme kapsamında öğrenciler, ikamet adreslerine göre okullara yönlendiriliyor. Peki, LGS'de adrese dayalı sistem nedir, nasıl uygulanır, kayıt alanı ne anlama gelir ve öğrenciler hangi kriterlere göre yerleştirilir? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyguladığı yerel yerleştirme sistemine ilişkin tüm detaylar!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 23:21
LGS adrese dayalı yerleştirme sistemi | Nedir, hangi öğrencileri kapsıyor?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında öğrenciler yalnızca merkezi sınav puanıyla değil, yerel yerleştirme sistemiyle de liselere yerleşebiliyor. Özellikle sınavla öğrenci almayan ortaöğretim kurumlarında uygulanan adrese dayalı yerleştirme modeli, öğrencilerin ikamet adresi başta olmak üzere belirlenen kriterler doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte birçok veli ve öğrenci, adrese dayalı sistemin nasıl çalıştığını, kayıt alanı kavramının ne anlama geldiğini ve yerleştirmelerin hangi esaslara göre yapıldığını araştırmaya başladı. İşte adrese dayalı yerleştirme sistemine ilişkin tüm merak edilenler!

LGS ADRESE DAYALI SİSTEM NEDİR?

Adrese dayalı sistem, merkezi sınav puanıyla öğrenci almayan liselere yapılan yerel yerleştirme uygulamasıdır. Bu sistemde öğrenciler, ikamet adresleri başta olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen yerleştirme kriterlerine göre Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi ile Anadolu imam hatip liselerine yerleştiriliyor. Amaç, öğrencilerin ikamet ettikleri bölgeye yakın okullarda eğitim görmesini sağlamak ve okullar arasındaki öğrenci dağılımını dengeli şekilde gerçekleştirmektir.

LGS adrese dayalı yerleştirme sistemi nedir?

LGS'DE ADRESE DAYALI YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Yerel yerleştirme işlemlerinde ilk olarak öğrencinin kayıt alanı dikkate alınıyor. Yerleştirme sürecinde;

  • Öğrencinin kayıt alanında bulunması,
  • Ortaokuldaki başarı puanı,
  • Devamsızlık durumu,
  • Yaş kriteri gibi ölçütler sırasıyla değerlendirilecek. Aynı şartları taşıyan adaylar arasında bu kriterler doğrultusunda yerleştirme yapılacak.

KAYIT ALANI NE DEMEK?

Kayıt alanı, öğrencinin ikamet adresine göre sistem tarafından belirlenen okul bölgesini ifade ediyor. Öğrenciler tercih ekranında; kayıt alanındaki okullar, komşu ayıt alanındaki okullar ve diğer okullar şeklinde sınıflandırılmış okulları görebiliyor. Yerleştirme sürecinde kayıt alanındaki okulları tercih eden öğrenciler öncelikli olarak değerlendiriliyor.

ADRESE DAYALI SİSTEMDE HANGİ LİSELER VAR?

Yerel yerleştirme sistemi kapsamında; Anadolu Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri bulunuyor. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve sınavla öğrenci alan proje okulları ise merkezi sınav puanıyla öğrenci kabul ediyor.

Yerel yerleştirme hangi öğrencileri kapsar?

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YERLEŞTİRMEYİ ETKİLER Mİ?

Yerel yerleştirmede öğrencinin resmi ikamet adresi esas alındığı için adres bilgilerinin doğruluğu büyük önem taşımaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, usulsüz adres değişikliklerine yönelik gerekli incelemeleri yapabiliyor. Bu nedenle velilerin yalnızca gerçek ikamet adreslerini beyan etmeleri gerekiyor.

MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ADRESE DAYALI SİSTEM ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Merkezi yerleştirme, LGS puanıyla öğrenci alan okullar için uygulanırken; adrese dayalı sistem ise sınavsız öğrenci kabul eden liselerde geçerli oluyor. Bir öğrenci hem merkezi yerleştirme kapsamında sınavla öğrenci alan okulları tercih edebilir hem de yerel yerleştirme kapsamında adrese dayalı tercih yapabilir. Böylece öğrenciler, puanlarına ve ikamet durumlarına göre farklı yerleştirme seçeneklerinden yararlanabiliyor.

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