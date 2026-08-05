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Haberler Haberler Gram altın ne kadar? 5 Ağustos Kapalıçarşı altın fiyatları!

Gram altın ne kadar? 5 Ağustos Kapalıçarşı altın fiyatları!

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Yatırımcılar ve altın alım satımı yapacak vatandaşlar, 5 Ağustos Çarşamba günü Kapalıçarşı'da gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatlarını araştırıyor. Peki gram altın ne kadar oldu? İşte 4 Ağustos güncel Kapalıçarşı altın fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 09:33 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2026 06:50
Gram altın ne kadar? 5 Ağustos Kapalıçarşı altın fiyatları!

CANLI ALTIN FİYATLARI | Altın fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmeler, ons altındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimlerin etkisiyle yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Özellikle Kapalıçarşı'da işlem gören altın fiyatları gün içerisinde anlık olarak değişiklik gösterebiliyor. Peki, 5 Ağustos Çarşamba günü gram altın ne kadar? İşte güncel alış ve satış fiyatları...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.315,66

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.316,56

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 5 AĞUSTOS 2026

◼ABD Doları: 47,56 (Alış) - 47,58 (Satış)

◼EURO: 54,92 (Alış) - 54,96 (Satış)

◼STERLİN: 64,06 (Alış) - 64,09 (Satış)

Kapalıçarşı canlı altın fiyatları

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 5 AĞUSTOS 2026

Gram Altın Alış: 6.315,66 ₺

Gram Altın Satış: 6.316,56 ₺

Çeyrek Altın Alış: 10.185,00 ₺

Çeyrek Altın Satış: 10.276,00

Yarım Altın Alış: 20.378,00 ₺

Yarım Altın Satış: 20.559,00 ₺

Tam Altın Alış: 39.561,63 ₺

Tam Altın Satış: 40.351,49 ₺

Ata Altın Alış: 40.797,93 ₺

Ata Altın Satış: 41.836,82 ₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.677,87 ₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5.734,69 ₺

Gümüş Alış: 92,87 ₺

Gümüş Satış: 92,98 ₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 5 Ağustos Çarşamba günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.

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