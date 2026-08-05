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Haberler Haberler Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 5 Ağustos MPİ numara sorgulama

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 5 Ağustos MPİ numara sorgulama

Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi için geri sayım başladı. Haftanın merakla beklenen çekilişi, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21.30'da noter huzurunda yapılacak. Büyük ikramiye hayali kuran binlerce kişi, çekilişin ardından açıklanacak kazanan numaraları ve sonuç sorgulama ekranını yakından takip ediyor. Peki, Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, kazanan numaralar hangileri ve sonuçlar nereden sorgulanır? İşte 5 Ağustos 2026 Sayısal Loto çekilişi ve kazanan şanslı numaralar!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 21:39 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2026 20:29
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 5 Ağustos MPİ numara sorgulama

ÇILGIN SAYISAL LOTO | 5 Ağustos 2026 tarihli Sayısal Loto çekilişi, 5 Ağustos Çarşamba akşamı saat 21.30'da noter huzurunda gerçekleştirilecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı Milli Piyango Online tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Vatandaşlar, sonuçları hem canlı çekiliş yayını hem de resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden öğrenebiliyor. İşte bu haftanın şanslı numaraları ve 'Çılgın Sayısal Loto ne kadar devretti?' sorusunun cevabı!

5 Ağustos 2026 Sayısal Loto sonuçları

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 5 AĞUSTOS ÇARŞAMBA

Çılgın Sayısal Loto kazanan numaralar, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21.30'da düzenlenen çekilişin ardından belli olacak. Haftanın şanslı numaraları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

SONRAKİ ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ NE ZAMAN?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 8 Ağustos Cumartesi günü, saat 21.30'da gerçekleştirilecek.

Çılgın Sayısal Loto 5 Ağustos kazanan numaralar

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

  • 1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir.Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.
  • Joker (süper star) özelliği vardır.Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.
  • Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir.6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).
  • İnternetten ya da bayiden oynanabilir.Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

  • Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
  • İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
  • Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
  • Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
  • Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
  • Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
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