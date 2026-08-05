Sosyal medya platformlarında dolaşıma giren "12 Ağustos'ta yer çekimi duracak" iddiası gündemin en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı. "Project Anchor" isimli gizli bir NASA projesine dayandırılan paylaşımlarda, Dünya'nın birkaç saniyeliğine yer çekimini kaybedeceği öne sürülüyor. Ancak fizik ve astronomi uzmanları, bu senaryonun bilimsel açıdan mümkün olmadığını vurguluyor. Dünya'nın kütle çekim kuvvetinin aniden ortadan kalkmasının fizik yasalarına aykırı olduğuna dikkat çeken uzmanlar, sosyal medyada yayılan iddiaların herhangi bir bilimsel dayanağı bulunmadığını ifade ediyor. Peki bu iddia nasıl ortaya çıktı? 7 saniyeliğine yer çekiminin durmasının sonuçları ne olur? İşte merak edilenler!

12 AĞUSTOS'TA YER ÇEKİMİ DURACAK MI?

Bilim insanlarına göre 12 Ağustos 2026'da Dünya'nın yer çekiminin 7 saniyeliğine duracağı yönündeki iddiaların herhangi bir bilimsel temeli bulunmuyor. Sosyal medyada yayılan paylaşımlarda Dünya'nın kısa süreliğine kütle çekimini kaybedeceği öne sürülse de uzmanlar, yer çekiminin açılıp kapanabilen bir mekanizma olmadığını belirtiyor. Dünya'nın kütlesi var olduğu sürece yer çekimi de varlığını sürdürecektir.

YER ÇEKİMİ NEDEN DURMAZ?

Yer çekimi, Dünya'nın sahip olduğu kütleden kaynaklanan temel bir fiziksel kuvvettir. Bu nedenle Dünya'nın yer çekimini kaybetmesi için gezegenin kütlesinin ortadan kalkması gerekir. Böyle bir durum ise mevcut fizik yasalarına göre mümkün değildir. Uzmanlar, gezegenlerin dizilimi veya Güneş ile Ay'ın konumunun Dünya'nın yer çekimini birkaç saniyeliğine ortadan kaldırabilecek bir etki oluşturamayacağını vurguluyor.

"PROJECT ANCHOR" İDDİASI NEDİR?

İddianın çıkış noktası, sosyal medyada dolaşıma giren ve NASA'ya ait olduğu öne sürülen "Project Anchor" isimli sözde gizli bir belge. Paylaşımlarda bu belgede yer çekiminin kaybolacağına ilişkin bilgiler bulunduğu ve NASA'nın bunu kamuoyundan sakladığı iddia ediliyor. Ancak uzmanlara göre söz konusu belgeyi doğrulayan güvenilir bir resmi kaynak bulunmuyor ve iddialar tamamen sosyal medya kaynaklı dezenformasyondan ibaret.

12 AĞUSTOS'TA GERÇEKTE NE OLACAK?

12 Ağustos 2026'da gökyüzünde önemli bir tam Güneş tutulması yaşanacak. Tutulma; Kuzey Kutbu Okyanusu, Grönland, İzlanda, Atlas Okyanusu, Portekiz ve İspanya'nın kuzey kesimlerinden tam olarak izlenebilecek. Ancak bu astronomik olayın Dünya'nın yer çekimi üzerinde olağan dışı bir etkisi bulunmuyor. Güneş tutulmaları düzenli olarak hesaplanabilen doğal gök olayları arasında yer alıyor.

YER ÇEKİMİ GERÇEKTEN YOK OLSAYDI NE OLURDU?

Bilim insanlarına göre yer çekiminin tamamen ortadan kalkması halinde yalnızca insanların havaya yükselmesi değil, Dünya üzerindeki yaşamın tamamı ciddi şekilde etkilenirdi. Atmosfer uzaya dağılmaya başlar, okyanuslar yüzeyden ayrılır, binalar ve tüm yapılar yeryüzüne bağlılığını kaybederdi. Böyle bir senaryonun yalnızca birkaç saniyeyle sınırlı kalması da fiziksel olarak mümkün görülmüyor. Uzmanlar bu nedenle sosyal medyada yayılan sansasyonel içerikler yerine bilimsel ve resmi kaynakların takip edilmesini öneriyor.