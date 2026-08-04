Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL/2) yapılacağı tarih yaklaşırken, adaylar sınav hazırlıklarını sürdürüyor. ÖSYM tarafından erişime açılan sınav giriş belgeleriyle birlikte adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgileri de belli oldu. Yüksek lisans, doktora, doçentlik başvuruları ve akademik kadro süreçlerinde kullanılan YÖKDİL puanı için sınava katılacak adaylar, ÖSYM'nin belirlediği kuralları dikkatle takip ediyor. Peki 2026-YÖKDİL/2 sınavı ne zaman? Saat kaçta başlayacak? Sınav salonlarına son giriş saati kaç? Sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç yıl geçerli olacak? İşte detaylar!

2026 YÖKDİL/2 NE ZAMAN? HANGİ TARİHTE?

2026-YÖKDİL/2, 9 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından uygulanacak sınav, Türkiye genelindeki belirlenen sınav merkezlerinde aynı gün yapılacak. Adaylar, sınava girecekleri okul ve salon bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yayımlanan sınav giriş belgeleriyle öğrenebilmektedir.

YÖKDİL/2 SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2026-YÖKDİL/2, saat 10.15'te başlayacak. ÖSYM'nin sınav uygulama kurallarına göre adayların sınav saatinden önce sınav binalarında hazır bulunmaları gerekiyor. Güvenlik kontrolleri nedeniyle adayların sınav merkezlerine erken gitmeleri tavsiye edilmektedir.

YÖKDİL-2 SINAV GİRİŞ BELGESİ PDF İNDİR | TIKLA İNDİR

YÖKDİL/2 SINAV SALONUNA SON GİRİŞ SAATİ KAÇ?

ÖSYM'nin duyurusuna göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle adayların en geç saat 10.00'dan önce sınav binasında bulunmaları gerekiyor. Geç kalan adaylar herhangi bir mazeretleri olsa dahi sınava alınmayacak.

YÖKDİL/2 KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

YÖKDİL/2'de adaylara 80 çoktan seçmeli soru yöneltilecek ve sınav için 180 dakika (3 saat) süre verilecek. Sınav; Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında uygulanacak. Adaylar yalnızca başvuru yaptıkları alandaki soru kitapçığını cevaplayacak.

YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre YÖKDİL/2 sonuçları 26 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.Adaylar sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

YÖKDİL PUANI NERELERDE KULLANILIR?

YÖKDİL puanı; yüksek lisans ve doktora başvurularında, doçentlik başvurularında, akademik kadro alımlarında ve üniversitelerin yabancı dil şartı aradığı çeşitli başvuru süreçlerinde kullanılabiliyor. Bu nedenle sınav, akademik kariyer planlayan adaylar açısından yılın en önemli sınavlarından biri olarak görülüyor.

YÖKDİL PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sonuçlarının geçerlilik süresi, puanın kullanılacağı alana göre değişiklik göstermektedir.Akademik kadro başvurularında (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, doktor öğretim üyesi vb.), lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitim kabullerinde ve doçentlik başvurularında alınan puan 5 yıl boyunca geçerliliğini korur. Ancak dil tazminatı veya kurum içi yükselme gibi idari amaçlarla bu puanı kullanmak isteyen kamu personelinde geçerlilik süresi, kurumların kendi mevzuatlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilmekle birlikte genel uygulamada yine 5 yıl olarak esas alınmaktadır.