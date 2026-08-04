ATV'nin sevilen yarışma programı Var Mısın Yok Musun, yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Her bölümde farklı bir yarışmacının büyük ödül mücadelesi verdiği programda bu kez Bilge'nin performansı dikkat çekti. Yarışmanın ardından Bilge'nin yarışmadan kaç TL ödülle ayrıldığı en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

VAR MISIN YOK MUSUN BİLGE NE KADAR KAZANDI?

Bilge, yarışmanın final bölümünde bankadan gelen son teklifi değerlendirdikten sonra 1 milyon 500 bin TL ödülle yarışmaya veda etti. Yarışma boyunca yaptığı tercihlerin ardından aldığı ödül, hem stüdyoda hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

BİLGE'NİN YARIŞMASINDA NELER YAŞANDI?

Bilge, yarışma boyunca yüksek tutarlı ödülleri uzun süre oyunda tutmayı başardı. Açılan kutuların ardından bankadan gelen teklifler heyecanı artırırken, finalde verdiği karar izleyiciler arasında farklı yorumlara neden oldu. Programın ardından yarışmacının performansı sosyal medyada da gündem oldu.

VAR MISIN YOK MUSUN'DA BÜYÜK ÖDÜL KAÇ TL?

Yarışmanın yeni sezonunda büyük ödül 5 milyon TL olarak belirlendi. Yarışmacılar, kutularını açarak büyük ödüle ulaşmaya çalışırken bankanın tekliflerini kabul edip etmeme konusunda kritik kararlar veriyor.