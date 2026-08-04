CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Var Mısın Yok Musun Bilge ne kadar kazandı? Bilge kaç TL aldı?

Var Mısın Yok Musun Bilge ne kadar kazandı? Bilge kaç TL aldı?

ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun'un dikkat çeken yarışmacılarından Bilge'nin yarışmada kazandığı ödül merak konusu oldu. Programın ardından "Bilge ne kadar kazandı?" ve "Var Mısın Yok Musun Bilge kaç TL aldı?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. İşte yarışmanın son bölümünde yaşananlar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 08:30
Var Mısın Yok Musun Bilge ne kadar kazandı? Bilge kaç TL aldı?

ATV'nin sevilen yarışma programı Var Mısın Yok Musun, yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Her bölümde farklı bir yarışmacının büyük ödül mücadelesi verdiği programda bu kez Bilge'nin performansı dikkat çekti. Yarışmanın ardından Bilge'nin yarışmadan kaç TL ödülle ayrıldığı en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

VAR MISIN YOK MUSUN BİLGE NE KADAR KAZANDI?

Bilge, yarışmanın final bölümünde bankadan gelen son teklifi değerlendirdikten sonra 1 milyon 500 bin TL ödülle yarışmaya veda etti. Yarışma boyunca yaptığı tercihlerin ardından aldığı ödül, hem stüdyoda hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

BİLGE'NİN YARIŞMASINDA NELER YAŞANDI?

Bilge, yarışma boyunca yüksek tutarlı ödülleri uzun süre oyunda tutmayı başardı. Açılan kutuların ardından bankadan gelen teklifler heyecanı artırırken, finalde verdiği karar izleyiciler arasında farklı yorumlara neden oldu. Programın ardından yarışmacının performansı sosyal medyada da gündem oldu.

VAR MISIN YOK MUSUN'DA BÜYÜK ÖDÜL KAÇ TL?

Yarışmanın yeni sezonunda büyük ödül 5 milyon TL olarak belirlendi. Yarışmacılar, kutularını açarak büyük ödüle ulaşmaya çalışırken bankanın tekliflerini kabul edip etmeme konusunda kritik kararlar veriyor.

ATV CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Chelsea'nin yıldızı F.Bahçe'ye!
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Cimbom'un yeni jokeri M. City'den geliyor
DİĞER
Tuğba Melis Türk
Yüksek Askeri Şura toplanıyor: TSK'da terfi ve atamalar masada! Deniz ve havada iki farklı senaryo
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye sürpriz sol bek!
Cimbom'a dev gibi stoper!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hradec Kralove-Beşiktaş maçı ne zaman? Hradec Kralove-Beşiktaş maçı ne zaman? 08:59
Salah Trabzonspor'a ne zaman geliyor? Salah Trabzonspor'a ne zaman geliyor? 08:44
G.Saray'a transferde Zeze şoku! G.Saray'a transferde Zeze şoku! 00:47
F.Bahçe'ye Yunan golcü! F.Bahçe'ye Yunan golcü! 00:47
İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü! Yıldırım "Bu hafta içinde bitireceğiz" demişti İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü! Yıldırım "Bu hafta içinde bitireceğiz" demişti 00:47
F.Bahçeli futbolcu için Konyaspor devrede! F.Bahçeli futbolcu için Konyaspor devrede! 00:47
Daha Eski
F.Bahçe'de flaş Rashford gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Rashford gelişmesi! 00:47
Beşiktaş ve G.Saray'a kötü haber! Beşiktaş ve G.Saray'a kötü haber! 00:47
F.Bahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu! F.Bahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu! 00:47
İşte Beşiktaş'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri İşte Beşiktaş'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri 00:47
A Milli Takım'ın Uluslar Ligi maç programı açıklandı! A Milli Takım'ın Uluslar Ligi maç programı açıklandı! 00:47
Fırtına'nın play-off turu muhtemel rakipleri belli oldu! Fırtına'nın play-off turu muhtemel rakipleri belli oldu! 00:47