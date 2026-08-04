Müslümanlar için manevi değeri yüksek dönemlerden biri olan üç aylar, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsıyor. İbadetlerini bu mübarek dönemde yoğunlaştırmak isteyen vatandaşlar, "Üç aylar ne zaman başlıyor?" ve "Recep ayı hangi gün başlayacak?" sorularının yanıtını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 dini günler takvimi ile birlikte üç ayların başlangıç tarihi belli oldu. Peki, üç aylar ne zaman başlıyor? Recep ayı ne zaman? Ramazan ayı ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Tüm bu soruların cevabı haberimizde...

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre üç aylar, 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak. Bu tarih aynı zamanda Recep ayının ilk günü olarak idrak edilecek.

RECEP AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 yılında Recep ayı 10 Aralık Perşembe günü başlayacak. Recep ayıyla birlikte üç aylara girilecek ve Müslümanlar manevi hazırlık sürecine başlayacak.

ÜÇ AYLAR HANGİ AYLARDAN OLUŞUYOR?

Üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşmaktadır. İslam inancında bu aylar, ibadetlerin artırıldığı, dua ve tövbelerin yoğunlaştığı mübarek zaman dilimleri arasında kabul edilir.

ÜÇ AYLARDAKİ KANDİL GECELERİ

Üç aylar içerisinde idrak edilecek kandil geceleri şu şekildedir:

Regaib Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe

10 Aralık 2026 Perşembe Miraç Kandili: 14 Ocak 2027 Çarşamba gecesi

14 Ocak 2027 Çarşamba gecesi Berat Kandili: 1 Şubat 2027 Pazar gecesi

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Kadir Gecesi de bu mübarek dönemin en önemli gecelerinden biri olarak idrak edilecek.

ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ NEDİR?

Üç aylar; manevi arınma, ibadet, dua, tövbe ve yardımlaşmanın ön plana çıktığı özel zaman dilimleridir. Bu dönemde Kur'an-ı Kerim okunması, nafile ibadetlerin artırılması, ihtiyaç sahiplerine yardım edilmesi ve bol bol dua edilmesi tavsiye edilmektedir.