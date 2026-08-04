Mevlid Kandili, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dünyaya teşrif ettiği gece olarak kabul edilir ve İslam alemi tarafından büyük bir manevi coşkuyla idrak edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 dini günler takvimine göre Mevlid Kandili tarihi belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 dini günler takvimine göre Mevlid Kandili hangi gün idrak edilecek? İşte tüm detaylar...

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

2026 yılında Mevlid Kandili 24 Ağustos Pazartesi günü idrak edilecek. Kandil gecesi ise 23 Ağustos Pazar'ı 24 Ağustos Pazartesi'ye bağlayan gece olacak.

MEVLİD KANDİLİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre Mevlid Kandili bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. Müslümanlar bu mübarek geceyi Kur'an-ı Kerim okuyarak, dua ederek, salavat getirerek ve ibadetlerle değerlendirecek.

MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Mevlid Kandili, Hz. Muhammed'in doğum gecesi olarak kabul edilen Rebiülevvel ayının 12. gecesinde idrak edilir. Bu gece, İslam dünyasında birlik, beraberlik ve manevi huzurun simgesi olarak görülmektedir. Kandil gecelerinde camilerde programlar düzenlenirken vatandaşlar ibadetlerini yerine getirerek geceyi değerlendirmektedir.

2026 KANDİL TARİHLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre 2026 yılındaki kandil tarihleri şu şekilde:

Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe

Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi

Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi

Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026 Pazartesi

Regaib Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe

MEVLİD KANDİLİ'NDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Mevlid Kandili, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dünyaya teşrif ettiği gece olarak kabul edilir ve İslam dünyasında manevi atmosferi yüksek gecelerden biri olarak idrak edilir. Bu geceyi değerlendirmek isteyen Müslümanlar, farz ibadetlerin yanı sıra çeşitli nafile ibadetlerle de Allah'a yakınlaşmaya çalışırlar.

İşte Mevlid Kandili'nde yapılabilecek ibadetler:

Kur'an-ı Kerim okumak: Kur'an tilaveti yapmak, anlamını okumak ve üzerinde tefekkür etmek tavsiye edilir.

Kur'an tilaveti yapmak, anlamını okumak ve üzerinde tefekkür etmek tavsiye edilir. Namaz kılmak: Beş vakit namazın yanı sıra nafile namazlar ve kaza namazları kılınabilir.

Beş vakit namazın yanı sıra nafile namazlar ve kaza namazları kılınabilir. Salavat getirmek: Hz. Muhammed'e (s.a.v.) bol bol salavat okumak, bu gecenin en faziletli amellerinden biri olarak görülür.

Hz. Muhammed'e (s.a.v.) bol bol salavat okumak, bu gecenin en faziletli amellerinden biri olarak görülür. Dua etmek: Kendiniz, aileniz, yakınlarınız ve tüm Müslümanlar için dua edebilir; af ve mağfiret dileyebilirsiniz.

Kendiniz, aileniz, yakınlarınız ve tüm Müslümanlar için dua edebilir; af ve mağfiret dileyebilirsiniz. Tövbe ve istiğfar etmek: Günahların bağışlanması için samimi bir şekilde tövbe edip istiğfarda bulunmak tavsiye edilir.

Günahların bağışlanması için samimi bir şekilde tövbe edip istiğfarda bulunmak tavsiye edilir. Zikir yapmak: "Sübhanallah", "Elhamdülillah", "Allahu Ekber", "La ilahe illallah" gibi zikirlerle gece ihya edilebilir.

"Sübhanallah", "Elhamdülillah", "Allahu Ekber", "La ilahe illallah" gibi zikirlerle gece ihya edilebilir. Sadaka vermek: İhtiyaç sahiplerine yardım etmek, hayır ve hasenatta bulunmak sevap kazandıran ameller arasındadır.

İhtiyaç sahiplerine yardım etmek, hayır ve hasenatta bulunmak sevap kazandıran ameller arasındadır. Mevlid okumak veya dinlemek: Hz. Peygamber'in hayatını, ahlakını ve örnek yaşantısını anlatan mevlid programlarına katılmak ya da mevlid dinlemek de yaygın bir gelenektir.

Hz. Peygamber'in hayatını, ahlakını ve örnek yaşantısını anlatan mevlid programlarına katılmak ya da mevlid dinlemek de yaygın bir gelenektir. Akraba ve büyükleri ziyaret etmek: Gönül almak, küskünlükleri sonlandırmak ve aile bağlarını güçlendirmek de bu gecenin maneviyatına uygun davranışlar arasında yer alır.

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Mevlid Kandili'ne özel farz veya vacip bir oruç bulunmamaktadır. Ancak dileyenler, nafile ibadet niyetiyle kandil gününde veya sonrasında oruç tutabilir.

MEVLİD KANDİLİ'NDE ÖZEL BİR NAMAZ VAR MI?

Kaynaklarda Mevlid Kandili'ne mahsus, belirli rekât sayısı ve şekli kesin olarak sabit olan özel bir namaz bulunmamaktadır. Bu nedenle Müslümanlar, nafile namaz kılarak, Kur'an okuyarak, dua ve zikirle geceyi değerlendirebilirler. Bu mübarek gecede asıl amaç; samimi bir kalple Allah'a yönelmek, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek ahlakını hatırlamak ve ibadetlerle manevi hayatı güçlendirmektir.