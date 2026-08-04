Dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın eşi Magi Salah, kamuoyunda saygın ve mütevazı duruşuyla tanınıyor. Tüm odağını ailesine ve hayır işlerine veren Magi Salah'ın biyografisi, futbolseverler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Mısır'ın önde gelen isimlerinden olan, Firavun lakaplı futbolcunun gözlerden uzak bir yaşam süren eşi hakkında sorgulanan 'Magi Salah kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Muhammed Salah eşiyle ne zaman evlendi?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar!

MAGİ SALAH KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Tam adıyla Magi Mohammed Sadeq, 1994 yılında Mısır'ın Basyoun bölgesine bağlı Nagrig köyünde dünyaya geldi. Eğitimci bir ailede büyüyen Magi'nin anne ve babası öğretmenlik yapmaktadır. İlkokul yıllarında Muhammed Salah ile aynı okulda okuyan Magi Sadeq, İskenderiye Üniversitesi Biyoteknoloji bölümünden mezun olmuştur. Günümüzde 32 yaşında olan Magi Salah, mesleği yerine ailesine ve hayırseverlik faaliyetlerine odaklanmayı tercih etmektedir.

MAGİ SALAH İLE MUHAMMED SALAH NE ZAMAN EVLENDİ?

Magi Sadeq ve Muhammed Salah'ın tanışıklığı ilkokul yıllarına dayanıyor. İkili, çocukluk yıllarında başlayan dostluklarını zamanla büyük bir aşka dönüştürdü. Uzun yıllar süren birlikteliğin ardından çift, 17 Aralık 2013 tarihinde doğup büyüdükleri Mısır'ın Nagrig köyünde geleneksel bir düğünle dünya evine girdi.

MAGİ SALAH İLE MUHAMMED SALAH'IN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Muhammed Salah ve Magi Salah çiftinin mutlu evliliklerinden iki kız çocuğu bulunmaktadır. Makka (Mekke) Salah, 2014 yılında İngiltere'de dünyaya geldi. İsmini İslam'ın kutsal şehri Mekke'den alan Makka, sevimli halleriyle zaman zaman maç sonlarında sahada görüntülenmektedir. Çiftin ikinci kızı Kayan Salah ise 2020 yılında dünyaya gözlerini açtı.