Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen 2026 LGS tercih sürecinin ardından binlerce öğrenci ve veli yerleştirme sonuçlarına odaklandı. Sonuçların açıklanacağı resmi tarih, erken ilan edilme ihtimali ve lise nakil sürecine dair merak edilen tüm detaylar haberimizde. Peki, LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte cevabı!

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında lise tercihlerini tamamlayan yüz binlerce ortaokul mezunu öğrenci ile aileleri, heyecanla yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesini bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026 Yılı Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Takvimi'ne göre LGS tercih ve yerleştirme sonuçları 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü adayların erişimine açılacak. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte liselerin boş kalan kontenjanları da eş zamanlı olarak açıklanacak.

LGS TERCİH SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

MEB'in sınav ve yerleştirme süreçlerinde sonuçları takvimde belirtilen tarihten önce duyurduğu dönemler olsa da, yerleştirme işlemlerinin veri kontrolleri ve sistem entegrasyonu aşamaları takvime uygun şekilde yürütülüyor. Adaylar ve veliler sonuçların erken açıklanma ihtimaline karşı MEB İnternet Sitesi ve e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerindeki son dakika duyurularını yakından takip ediyor.

LGS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

LGS 2026 yerleştirme sonuçları, 5 Ağustos tarihinde herhangi bir belge ya da posta yoluyla gönderilmeyecek; yalnızca elektronik ortamda ilan edilecek. Öğrenciler sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile MEB Resmi Portalı ve e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden öğrenebilecek.

2026 LGS NAKİL BAŞVURU TAKVİMİ

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için nakil süreci başlayacak:

1. Nakil Tercih Başvuruları: 5 - 7 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 10 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

2. Nakil Tercih Başvuruları: 10 - 12 Ağustos 2026 tarihlerinde kabul edilecek ve sonuçlar 14 Ağustos 2026'da açıklanacak.

İl/İlçe Komisyon Yerleştirmeleri: Nakil dönemlerinde de bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için komisyon başvuruları 17 - 26 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlanacak.