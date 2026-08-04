CANLI ALTIN FİYATLARI | Altın fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmeler, ons altındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimlerin etkisiyle yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Özellikle Kapalıçarşı'da işlem gören altın fiyatları gün içerisinde anlık olarak değişiklik gösterebiliyor. Peki, 4 Ağustos Salı günü gram altın ne kadar? İşte güncel alış ve satış fiyatları...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.206,55 ₺ GRAM ALTIN SATIŞ: 6.207,31 ₺

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 4 AĞUSTOS 2026

◼ABD Doları: 47,54 (Alış) - 47,56 (Satış)

◼EURO: 54,76 (Alış) - 54,79 (Satış)

◼STERLİN: 63,88 (Alış) - 63,92 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 4 AĞUSTOS 2026

▶ Gram Altın Alış: 6.206,55 ₺

▶Gram Altın Satış: 6.207,31 ₺

▶Çeyrek Altın Alış: 10.043,00 ₺

▶Çeyrek Altın Satış: 10.124,00 ₺

▶Yarım Altın Alış: 20.086,00 ₺

▶Yarım Altın Satış: 20.247,00 ₺

▶Tam Altın Alış: 39.328,74 ₺

▶Tam Altın Satış: 40.124,12 ₺

▶Ata Altın Alış: 40.443,25 ₺

▶Ata Altın Satış: 41.473,40 ₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.588,66 ₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.640,56 ₺

▶Gümüş Alış: 89,63 ₺

▶Gümüş Satış: 89,74 ₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 4 Ağustos Salı günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.