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Haberler Haberler Genç Kadın ve Deniz (Young Woman and The Sea) filmi konusu nedir? Oyuncuları kim?

Genç Kadın ve Deniz (Young Woman and The Sea) filmi konusu nedir? Oyuncuları kim?

Walt Disney Pictures ve usta yapımcı Jerry Bruckheimer imzası taşıyan Genç Kadın ve Deniz filmi, spor tarihinin en unutulmaz uyanış ve azim hikayelerinden birini ekranlara taşıyor. Glenn Stout'un aynı adlı biyografik kitabından uyarlanan film, 1905 yılında New York'ta göçmen bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen ve 1926 yılında Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk kadın olan Gertrude Trudy Ederle'nin ilham veren yaşamını anlatıyor. Star Wars serisindeki Rey rolüyle dünya çapında üne kavuşan Daisy Ridley'nin başrolünde yer aldığı yapım, izleyicilere hem tarihi bir zafer hem de ataerkil düzene karşı verilmiş büyük bir mücadele sunuyor. Peki, Genç Kadın ve Deniz filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var ve film ne zaman çekildi? Gerçek hayat hikayesinden uyarlama mı? İşte filme dair merak edilen tüm detaylar!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 20:38
Genç Kadın ve Deniz (Young Woman and The Sea) filmi konusu nedir? Oyuncuları kim?

Biyografi ve spor draması türündeki başarılı yapımlar arasında gösterilen Genç Kadın ve Deniz, sinemaseverler arasında yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Arama motorlarında "Genç Kadın ve Deniz filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler, yönetmeni kim? Gerçek hayat hikayesinden uyarlama mı?" başlıkları izleyiciler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Çekimleri 2022 yılında tamamlanan ve 2024 yılında izleyiciyle buluşan yapım, hem görsel estetiği hem de duygusal derinliğiyle tarihin tozlu sayfalarında kalmış devasa bir başarıyı yeniden gün yüzüne çıkarıyor. İşte detaylar!

GENÇ KADIN VE DENİZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Gertrude, ablasının ve kendisini her koşulda destekleyen antrenörlerinin sarsılmaz inancı sayesinde, toplumun kadına biçtiği dar kalıpları ve etrafındaki düşmanlıkları birer birer aşmayı başarır. Ataerkil bir toplum yapısının hakim olduğu dönemin şartlarına göğüs geren Trudy, önce ABD Olimpiyat yüzme takımının basamaklarını tırmanır, ardından imkansız gözüken bir hedefe gözünü diker: Fransa'dan İngiltere'ye, Manş Denizi üzerinden 21 millik (yaklaşık 34 km) tehlikeli ve dondurucu bir yüzüşü tamamlamak. Dalgalara, akıntılara ve dönemin cinsiyetçi zihniyetine karşı verilen bu zorlu mücadele, Gertrude'un adını tarihe altın harflerle yazdırmasıyla sonuçlanır.

Genç Kadın ve Deniz (Young Woman and The Sea) filmi konusu nedir?

GENÇ KADIN VE DENİZ YÖNETMENİ KİM?

Genç Kadın ve Deniz filmi, Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı, Malefiz: Kötülüğün Gücü gibi başarılı filmlerin yönetmeni Joachim Ronning tarafından yönetilmiştir. Filmin senaryosu Jeff Nathanson tarafından kaleme alınmıştır.

GENÇ KADIN VE DENİZ GERÇEK HAYAT HİKAYESİ Mİ, UYARLAMA MI?

Genç Kadın ve Deniz, İngiliz Kanalı'nı yüzerek geçen ilk kadın olan Amerikalı yüzücü Gertrude Ederle'nin gerçek hayat hikayesinden uyarlanmıştır.

Genç Kadın ve Deniz oyuncuları kim?

GENÇ KADIN VE DENİZ FİLMİ OYUNCU KADROSU

  • Daisy Ridley
  • Jeanette Hain
  • Lilly Aspell
  • Sian Clifford
  • Kim Bodnia
  • Stephen Graham
  • Alex Hassell
  • Christopher Eccleston
  • Alexander Karim
  • John Carew
  • Glenn Fleshler
  • Tilda Cobham-Hervey
  • Tessa Bonham Jones
  • Bashar Rahal
  • Velizar Binev
  • Trevor Van Uden
  • Brian Caspe
  • Devina Vassileva
  • Ethan Rouse
  • Robert Eades
  • Meglena Karalambova
  • Sebastian Griegel
  • Hyoie O' Grady
  • Cat Haave
  • Doc Butler
  • J.R. Esposito
  • Raphael Bishop
  • Owen Davis
  • Sava Dragunchev
  • Anton Poriazov

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