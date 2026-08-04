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Haberler Haberler Emekli zam farkları ne zaman yatacak?

Emekli zam farkları ne zaman yatacak?

Milyonlarca emeklinin beklediği zam farkı ödemelerine ilişkin son dakika açıklaması geldi. En düşük emekli aylığının 16 bin 881 TL'den 20 bin 433 TL'ye yükseltilmesinin ardından oluşan 3 bin 552 TL'lik zam farkı ödemelerinin tarihi netleşti. Peki SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) emekli zam farkları ne zaman yatacak? İşte SGK'nın açıkladığı ödeme takvimi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 13:57
Emekli zam farkları ne zaman yatacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), en düşük emekli aylığında yapılan artışın ardından oluşan zam farklarının ödeme tarihini duyurdu. Temmuz ayında yürürlüğe giren düzenleme kapsamında en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL'den 20 bin 433 TL'ye yükseltildi. Bu kapsamda oluşan 3 bin 552 TL'lik maaş farkı, hak sahibi emeklilerin hesaplarına tek seferde yatırılacak.

EMEKLİ ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

SGK tarafından yapılan açıklamaya göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin zam farkı ödemeleri 7 Ağustos 2026 Cuma günü hesaplara yatırılacak. Ödemeler, emeklilerin maaşlarını aldıkları banka hesaplarına veya PTT şubelerine aktarılacak.

📢 SGK Resmi Açıklaması

"En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacaktır. Söz konusu fark ödemelerinizi ilgili banka hesabınızdan çekebilirsiniz."

3 BİN 552 TL ZAM FARKI KİMLERE ÖDENECEK?

Zam farkı ödemesi;

  • SSK (4A) emeklilerine,
  • Bağ-Kur (4B) emeklilerine,
  • Emekli Sandığı (4C) emeklilerine,

en düşük emekli aylığındaki artıştan yararlanan hak sahiplerine yapılacak. Hak sahiplerinin herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. Ödemeler otomatik olarak hesaplara aktarılacak.

EMEKLİ ZAM FARKI NASIL SORGULANIR?

Emekliler, zam farkı ödemelerini;

  • e-Devlet üzerinden,
  • SGK'nın resmi sistemlerinden,
  • Maaş aldıkları bankaların mobil uygulamaları ve internet şubelerinden,
  • PTT şubelerinden

kontrol edebilecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Temmuz ayı itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme sonrasında en düşük emekli aylığı 20 bin 433 TL olarak uygulanmaya başlandı. Zam farkı ödemeleriyle birlikte emeklilerin maaşları yeni tutar üzerinden hesaplanacak.

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