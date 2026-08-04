- Tahinli Dondurma (500 ml): ₺190
- Sade Maraş Dondurma (500 ml): ₺275
- Antep Fıstıklı Dondurma (500 ml): ₺399
- Sade / Çörekotlu Sepet Peyniri (250 g): ₺199
- Mihalıç / Çerkes Peyniri (250 g): ₺199
- Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir (500 g): ₺299
- Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Ezine Peyniri (350 g): ₺275
- Göbek Kaşar (400 g): ₺235
- Kara Maya Tam Yağlı Ayran (250 ml): ₺39,50
- Kara Maya Tam Yağlı Ayran (1 L): ₺99,50
- Kaymaklı Tam Yağlı Çömlek Yoğurt (750 g): ₺169
- Dana Kangal Sucuk (400 g): ₺429
- Dana Füme Sosis (300 g): ₺325
- Dana Füme Kuru Et (80 g): ₺249
- Dana Roast Beef (80 g): ₺239
- Dana Etli Bohça Mantı (350 g): ₺179,50
- Damla Sakızlı Kurabiye (300 g): ₺175
- Kavrulmuş Jumbo Kaju (140 g): ₺109,50
- Kavrulmuş Zarlı Kaju (140 g): ₺129,50
- Gönen Baldo Pirinç (1 kg): ₺99,50
- Erken Hasat Soğuk Sıkım Zeytinyağı (500 ml): ₺349
- Kaya Tuzu / Himalaya Tuzu (500 g): ₺59,50
- %100 Organik Portakal Suyu (1 L): ₺119
- Torku Az Yağlı Yoğurt (9 kg): ₺475
- Torku Şişe Ayran (1 L): ₺59
- Altınkılıç Kefirim Çilekli Kefir (1 L): ₺115
- Altınkılıç Laktozsuz Kefir (Chia / Ahududu & Vanilya 250 ml): ₺55
- Altınkılıç Kefirix Kefir (Kayısı & Keten Tohumlu 250 ml): ₺49,50
- Pınar Süt %0,5 Yağlı (1 L): ₺39
- Danone Laktozsuz Süt (1 L): ₺59,50
- Ahir Yarım Yağlı Tost Peyniri (1,5 kg): ₺409
- Muratbey Tel Peyniri (500 g): ₺349
- Torku Yarım Yağlı Süzme Peynir (1 kg): ₺239
- Milkten Labne (3x180 g): ₺149,50
- Teksüt Krem Peynir (400 g): ₺109,50
- Özsüt Sefer Usta Cheesecake (Orman Meyveli 150 g): ₺55
- Tadibu Kakaolu Fındık Ezmesi (330 g): ₺235
- Polonez Hindi Fıstıklı Salam (50 g): ₺26,50
- Polonez Piliç Füme (2x60 g): ₺47,50
- Ece Izgara Yeşil Zeytin (240 g): ₺99,50
- Artmaç Dondurulmuş Mini Kornet (Çilek & Limon 150 g): ₺115
- SuperFresh Dondurulmuş Lahmacun (400 g): ₺229
- Banvit Dondurulmuş Tempura Nugget (700 g): ₺189,50
- Dardanel Dondurulmuş Kabuklu Midye (300 g): ₺139,50
- Indomie Noodle (Tavuklu 10x70 g / Körili 10x75 g): ₺139,50
- Tukaş Kornişon Turşusu (1650 g): ₺89,50 (A101 Hadi ile +10 TL Paracık)
- Tat Sarımsaklı Mayonez (205 g) / Tat Sriracha Acılı Mayonez (215 g): ₺65 (Adet)
- Seres Foods Guacamole Avokadolu Dip Sos (300 g): ₺119,50
- Petek Tek Sargılı Küp Şeker (750 g): ₺64,50
- Melwiss Chocolate Aromalı Tatlı Sos (Sütlü / Antep Fıstıklı / Beyaz Çikolatalı 330 g): ₺179,50
- Original Gourmet Kruvasan (45 g): ₺15
- Uno Tam Buğday Unlu Lavaş (325 g): ₺85
- Çaykur Tiryaki Çayı (5 kg): ₺1.499
- Doritos Nacho Mısır Cipsi (218 g): ₺75 (A101 Artı ile +15 TL)
- Lay's Yoğurtlu Mevsim Yeşillikli Patates Cipsi (193 g): ₺75 (A101 Artı ile +15 TL)
- Ruffles Ketçap Aromalı Patates Cipsi (193 g): ₺75 (A101 Artı ile +15 TL)
- Yayla Notto Barbekü Çeşnili Mercimek Cipsi (55 g): ₺49
- Yayla Notto Süt Mısır Çeşnili Fırınlanmış Bezelye Cipsi (55 g): ₺49
- Nescafé Ice Kahve 10'lu (Choco / Original): ₺69,50 (Adet)
- Café Crown Teneke Kutu Türk Kahvesi (250 g): ₺179,50
- Gazlı İçecek 4x1 L (Fanta / Fanta Zero / Sprite / Sprite Zero / Coca-Cola / Coca-Cola Zero): ₺159
- Schweppes Mandalina Aromalı Gazlı İçecek (1 L): ₺75
- Kınık Bursa Gazozu 6x200 ml (Portakal / Gazoz): ₺95 (Adet)
- Sırma Yeşil Erik Aromalı Maden Suyu (6x200 ml): ₺75
- Kızılay Plus+ Maden Suyu 200 ml (Yeşil Elma & Yeşil Erik / Karışık Meyve / Açai & Çilek): ₺21,50 (Adet)
- Tamek Ice Tea 1,5 L (Şeftali Aromalı / Ananas & Mango Aromalı): ₺55 (Adet)
- Tamek İçecek 1 L (Ananas Aromalı / Mango Aromalı): ₺60 (Adet)
- Preadator Şeftali Aromalı Enerji İçeceği (250 ml): ₺35
- Gorilla Enerji İçeceği 500 ml (Mango & Coconut Aromalı / Ultimate): ₺34 (Adet)
- Dimes Cool Meyve Konsantre İçecek 330 ml (Karpuz Aromalı / Nane ve Misket Limon Aromalı): ₺49,50 (Adet)
- Hayat Su (12x330 ml): ₺110
- Hayat Su Looney Tunes (330 ml): ₺15 (Adet)
- Loco Snap Dark Green / One Kuzu Kulağı Lime Yuzu (250 ml): ₺89,50
- Loco Snap Orange One Passion Fruit / Ananas (250 ml): ₺89,50
- Persil Sıvı Çamaşır Deterjanı (2470 ml / 38 Yıkama): ₺199,50 (A101 Artı ile +20 TL)
- Doa Çamaşır Sodası (500 g): ₺59,50
- Doa Sprey Arap Sabunu (750 ml): ₺55