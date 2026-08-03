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Haberler Haberler UEFA kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa kupalarındaki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un play-off turundaki muhtemel rakipleri bugün belli oluyor. 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü gerçekleşecek UEFA kura çekiminin saat ve yayın detayları haberimizde.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 11:03 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2026 11:30
UEFA kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? | Türk futbolseverlerin ve Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimizin kilitlendiği kritik gün geldi. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura çekimiyle birlikte 2026-2027 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu eşleşmeleri resmiyet kazanıyor. İşte, 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek dev kura çekimi takvimi...

UEFA KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

UEFA Play-Off kurası TSİ 13.00'te gerçekleştirilecek.

UEFA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi Play-Off kurası TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek

UEFA KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Nyon'da çekilecek olan kritik kura törenleri, UEFA'nın resmi dijital platformu UEFA TV üzerinden canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Temsilcilerimizin muhtemel rakiplerinin belli olacağı organizasyon ayrıca spor kanalları ve dijital yayın platformlarından anlık olarak takip edilebilecek.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oluyor. Muhtemel rakipler:

Sparta Prag-Olimpik Lyon

Union SG-Bodo/Glimt

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF MUHTEMEL RAKİPLERİ

Kızılyıldız / Hapoel Beer-Sheva eşleşmesinin mağlubu

St Truiden

Vikingur Reykjavik / FC Thun eşleşmesinin galibi

OFI Crete

Larne FC / Iberia 1999 eşleşmesinin galibi

Lillestrøm SK

Kairat Almaty / Levski Sofia eşleşmesinin mağlubu

NK Celje / Ararat-Armenia eşleşmesinin mağlubu

AGF Aarhus / Sabah FK eşleşmesinin mağlubu

Dinamo Zagreb / Kauno Zalgiris eşleşmesinin mağlubu

Slovan Bratislava / Mjällby eşleşmesinin mağlubu

TRABZONSPOR AVRUPA LİGİ/ KONFERANS LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

Benfica (Portekiz) – Hearts (İskoçya)

Rangers (İskoçya) – Jagiellonia (Polonya)

Ferençvaroş (Macaristan) – Gornik Zabrze (Polonya)

Anderlecht (Belçika) – PAOK (Yunanistan)

Salzburg (Avusturya) – Pafos (Güney Kıbrıs)

CSKA Sofia (Bulgaristan) – Maccabi Tel Aviv (İsrail)

Lech Poznan (Polonya) – Klaksvik (Faroe Adaları)

Omonia Nicosia (Güney Kıbrıs) – Lincoln Red Imps (Cebelitarık)

Viktoria Plzen (Çekya)

KuPS Kuopio (Finlandiya) – Universitatea Craiova (Romanya)

Shamrock Rovers (irlanda) - Egnatia (Arnavutluk)

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA tarafından açıklanan takvime göre Şampiyonlar Ligi play-off ilk karşılaşmaları 18-19 Ağustos 2026, rövanş mücadeleleri ise 25-26 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off turlarında ise ilk maçlar 20 Ağustos 2026, rövanş maçları ise 27 Ağustos 2026 tarihlerinde sahne alacak.

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