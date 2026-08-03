Gökyüzü meraklılarının heyecanla beklediği doğa olayları için geri sayım başladı. TÜBİTAK Türkiye Ulusal Gözlemevleri tarafından hazırlanan 2026 Gök Olayları Yıllığı verilerine göre, Ağustos 2026 ayı içerisinde hem Tam Güneş Tutulması hem de Parçalı Ay Tutulması peş peşe gerçekleşecek. Astronomi tutkunları "Güneş ve Ay tutulması ne zaman, saat kaçta?", "Tutulmalar aynı anda mı yaşanacak?" ve "Türkiye'den izlenebilecek mi?" sorularına yanıt arıyor.

GÜNEŞ VE AY TUTULMASI AYNI ANDA Mİ YAŞANACAK?

Astronomi kanunları gereği Güneş ve Ay tutulmaları aynı anda yaşanmaz; Dünya, Güneş ve Ay'ın dizilim hatlarına bağlı olarak yaklaşık iki haftalık (16 günlük) aralıklarla birbirini takip eder. TÜBİTAK verilerine göre ilk olarak 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü Tam Güneş Tutulması, ardından 28 Ağustos 2026 Cuma günü Parçalı Ay Tutulması meydana gelecek.

12 AĞUSTOS 2026 TAM GÜNEŞ TUTULMASI DETAYLARI

12 Ağustos 2026'da yaşanacak olan Tam Güneş Tutulması, Avrupa ve Kuzey Atlantik hattında muhteşem görüntülere sahne olacak. Tam Güneş tutulmasının en yoğun evresi Türkiye saati ile 20.47 civarında gerçekleşecek.

İzlenebileceği Bölgeler

Tam tutulma koridoru Grönland, İzlanda, İspanya ve Portekiz'in kuzeydoğusundan geçecek. Avrupa'nın diğer bölgelerinde ise kısmi tutulma gözlemlenecek.

TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Hayır. Tutulmanın en yoğun olduğu saat 20.47'de ülkemizde Güneş batmış (ufuk çizgisinin altına inmiş) olacağı için Türkiye tam veya parçalı tutulma alanının dışında kalacak.

28 AĞUSTOS 2026 PARÇALI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

TÜBİTAK saat saat duyurdu: Ağustos ayının ikinci büyük gök olayı olan Parçalı Ay Tutulması 28 Ağustos sabahı gerçekleşecek ve ilk evreleri Türkiye'den canlı olarak gözlemlenebilecek.

TÜBİTAK SAAT VERDİ: TÜRKİYE...

04.23.55: Ay, Dünya'nın yarı gölge konisine girmeye başlayacak. Ay parlaklığında hafif bir azalma yaşanacak (Türkiye'den izlenebilir).

05.33.48: Ay, Dünya'nın tam gölge konisine girecek ve belirgin parçalı tutulma başlayacak (Türkiye'den izlenebilir).

07.12.49: Tutulma maksimum seviyesine ulaşacak (Bu saatte Türkiye'de Ay batmış olacağı için maksimum evre ülkemizden izlenemeyecek).

08.51.55: Parçalı tutulma evresi sona erecek.

10.01.41: Ay, yarı gölge konisinden çıkarak tutulma sürecini tamamlayacak.

GÜNEŞ TUTULMASI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Ateş Grubu (Koç, Aslan, Yay)

Koç

Aşk hayatı, hobiler ve yaratıcı projeler alanında büyük bir hareketlilik yaşanacak. Yeni bir aşka yelken açabilir, çocuk sahibi olma kararı alabilir ya da sahnede olacağınız yeni bir işe adım atabilirsiniz.

Aslan

Tutulma doğrudan sizin burcunuzda gerçekleştiği için ana aktör sizsiniz! İmajınızı, hayat yönünüzü ve ilişkilerinizi tamamen yenileyeceğiniz, özgüveninizin tavan yapacağı 6 aylık bir süreç başlıyor.

Yay

Yurt dışı planları, akademik kariyer, hukuki süreçler ve seyahatler ön planda olacak. Vizyonunuzu genişletecek yeni eğitimlere başlayabilir veya hayat vizyonunuzu değiştirecek radikal kararlar alabilirsiniz.

Toprak Grubu (Boğa, Başak, Oğlak)

Boğa

Ev, aile ve kökler alanında değişim zamanı. Taşınma, gayrimenkul alım-satımı veya aile içi ilişkilerde yeni kararlar gündeme gelebilir.

Başak

İç dünyanız, bilinçaltınız ve sağlığınız odak noktası haline geliyor. Arka planda yürüttüğünüz gizli projeleri tamamlayabilir, zihinsel ve ruhsal bir arınma sürecine girebilirsiniz.

Oğlak

Ortaklı gelirler, miras, borçlar, krediler ve yatırımlar alanında yenilikler kapıda. Finansal krizleri çözmek ve yeni gelir dengeleri kurmak için fırsatlar elde edebilirsiniz.

Hava Grubu (İkizler, Terazi, Kova)

İkizler

İletişim, yakın çevre, kardeşler, ticaret ve eğitim konularında hızlı gelişmeler yaşanacak. Yeni anlaşmalar, sözleşmeler ve medya/internet projeleri gündeminize oturabilir.

Terazi

Sosyal çevre, dostluklar ve gelecek hedefleri yenileniyor. Yeni topluluklara girebilir, projelerinizle dikkat çekebilir ve hayallerinizi somutlaştıracak adımlar atabilirsiniz.

Kova

İkili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar eviniz tetikleniyor. Sorunlu ilişkilerde radikal kararlar alınabileceği gibi, yeni ve kalıcı bir ortaklığa ya da evliliğe imza atabilirsiniz.

Su Grubu (Yengeç, Akrep, Balık)

Yengeç

Maddi kazançlar, özdeğer ve gelir kaynakları alanında yeni kapılar açılıyor. Zam alabilir, yeni yatırımlar yapabilir ya da yeteneklerinizi kazanca dönüştürebilirsiniz.

Akrep

Kariyer, statü ve toplum önündeki duruşunuzda parlama dönemi! İş değişikliği, terfi, yeni sorumluluklar veya kendi işinizi kurma gibi fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

Balık

Günlük rutinler, çalışma ortamı, iş arkadaşları ve sağlık konuları gündemde. Çalışma düzeninizi tamamen değiştirecek yeni bir projeye başlayabilir veya sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinebilirsiniz.