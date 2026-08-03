Gram altın ne kadar? 3 Ağustos Kapalıçarşı altın fiyatları!

CANLI ALTIN FİYATLARI | Küresel ekonomik gelişmeler, ons altındaki hareketlilik ve iç piyasadaki döviz dengeleriyle birlikte altın fiyatları vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından anbean takip ediliyor. 3 Ağustos 2026 Pazartesi haftanın ilk işlem gününe girilmesiyle birlikte Kapalıçarşı serbest piyasa ve kuyumculardaki altın alım-satım fiyatları yeniden şekillendi. Finans dünyasını ve piyasaları yakından takip edenler arama motorlarında "Gram altın bugün ne kadar?", "3 Ağustos 2026 Kapalıçarşı altın fiyatları", "Çeyrek altın kaç TL oldu?" ve "Canlı altın kurları Kapalıçarşı" sorgulamalarını gerçekleştiriyor. İşte 3 Ağustos 2026 Kapalıçarşı serbest piyasa canlı altın fiyatları, gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını alış-satış listesi...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.174,46 ₺ GRAM ALTIN SATIŞ: 6.175,37 ₺

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 3 AĞUSTOS 2026

◼ABD Doları: 47,46 (Alış) - 47,57 (Satış)

◼EURO: 54,80 (Alış) - 54,89 (Satış)

◼STERLİN: 66,09 (Alış) - 64,23 (Satış)

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 45 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda hafta kapanışı itibarıyla 4 bin 45 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 düşüşle 6 milyon 150 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,38, bileşik getirisi yüzde 42,06 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 47.3121, satışta 47.5017 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 47.2942, satışta 47.4838 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda haftanın son işlem gününün kapanışı itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1500, sterlin/dolar paritesi 1,3458 ve dolar/yen paritesi 159,1 düzeyinde seyrediyor. Londra'da ekim vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 1,8 artışla 88,5 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 3 AĞUSTOS 2026

▶ Gram Altın Alış: 6.174,46 ₺

▶Gram Altın Satış: 6.174,37 ₺

▶Çeyrek Altın Alış: 10.017,00 ₺

▶Çeyrek Altın Satış: 10.107,00 ₺

▶Yarım Altın Alış: 20.034,00 ₺

▶Yarım Altın Satış: 20.214,00 ₺

▶Tam Altın Alış: 39.210,71 ₺

▶Tam Altın Satış: 39.985,43 ₺

▶Ata Altın Alış: 40.4036,04 ₺

▶Ata Altın Satış: 41.457,28 ₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.588,90 ₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.632,51 ₺

▶Gümüş Alış: 87,90 ₺

▶Gümüş Satış: 87,98 ₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 3 Ağustos Pazartesi günü saat 06.56 itibarıyla alınmıştır.