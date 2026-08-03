CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Gram altın ne kadar? 3 Ağustos Kapalıçarşı altın fiyatları!

Gram altın ne kadar? 3 Ağustos Kapalıçarşı altın fiyatları!

3 Ağustos 2026 Kapalıçarşı ve serbest piyasada gram altın, çeyrek altın ve döviz kurları yeniden şekillendi. Piyasalardaki son durumu, güncel alış-satış fiyatlarını ve anlık canlı verileri haberimizden takip edebilirsiniz.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 09:33 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2026 06:57
Gram altın ne kadar? 3 Ağustos Kapalıçarşı altın fiyatları!

CANLI ALTIN FİYATLARI | Küresel ekonomik gelişmeler, ons altındaki hareketlilik ve iç piyasadaki döviz dengeleriyle birlikte altın fiyatları vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından anbean takip ediliyor. 3 Ağustos 2026 Pazartesi haftanın ilk işlem gününe girilmesiyle birlikte Kapalıçarşı serbest piyasa ve kuyumculardaki altın alım-satım fiyatları yeniden şekillendi. Finans dünyasını ve piyasaları yakından takip edenler arama motorlarında "Gram altın bugün ne kadar?", "3 Ağustos 2026 Kapalıçarşı altın fiyatları", "Çeyrek altın kaç TL oldu?" ve "Canlı altın kurları Kapalıçarşı" sorgulamalarını gerçekleştiriyor. İşte 3 Ağustos 2026 Kapalıçarşı serbest piyasa canlı altın fiyatları, gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını alış-satış listesi...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.174,46

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.175,37

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 3 AĞUSTOS 2026

◼ABD Doları: 47,46 (Alış) - 47,57 (Satış)

◼EURO: 54,80 (Alış) - 54,89 (Satış)

◼STERLİN: 66,09 (Alış) - 64,23 (Satış)

Kapalıçarşı canlı altın fiyatları

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 45 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda hafta kapanışı itibarıyla 4 bin 45 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 düşüşle 6 milyon 150 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,38, bileşik getirisi yüzde 42,06 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 47.3121, satışta 47.5017 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 47.2942, satışta 47.4838 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda haftanın son işlem gününün kapanışı itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1500, sterlin/dolar paritesi 1,3458 ve dolar/yen paritesi 159,1 düzeyinde seyrediyor. Londra'da ekim vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 1,8 artışla 88,5 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 3 AĞUSTOS 2026

Gram Altın Alış: 6.174,46 ₺

Gram Altın Satış: 6.174,37 ₺

Çeyrek Altın Alış: 10.017,00 ₺

Çeyrek Altın Satış: 10.107,00

Yarım Altın Alış: 20.034,00 ₺

Yarım Altın Satış: 20.214,00 ₺

Tam Altın Alış: 39.210,71 ₺

Tam Altın Satış: 39.985,43 ₺

Ata Altın Alış: 40.4036,04 ₺

Ata Altın Satış: 41.457,28 ₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.588,90 ₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5.632,51 ₺

Gümüş Alış: 87,90 ₺

Gümüş Satış: 87,98 ₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 3 Ağustos Pazartesi günü saat 06.56 itibarıyla alınmıştır.

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'dan Rennes'in genç stoperine kanca!
Fenerbahçe'de Rafael Leao zirvesi! Transferi o rakama bitirecek
DİĞER
Fenerbahçe'ye 2 yıldızdan biri imza atacak! Transferde golcü harekatı...
Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! 40 şüpheli tutuklandı: Aralarında CHP'li Erdal Beşikçioğlu da var
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den stopere sürpriz hamle
Abdullah Kavukcu: Son sözümüzü söylemedik!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Abdullah Kavukcu: Son sözümüzü söylemedik! Abdullah Kavukcu: Son sözümüzü söylemedik! 01:10
Abdullah Kavukcu: Son sözümüzü söylemedik! Abdullah Kavukcu: Son sözümüzü söylemedik! 01:10
Beşiktaş'ta Darwin Nunez heyecanı! Transfere onay verildi Beşiktaş'ta Darwin Nunez heyecanı! Transfere onay verildi 00:45
Beşiktaş'ta Darwin Nunez heyecanı! Transfere onay verildi Beşiktaş'ta Darwin Nunez heyecanı! Transfere onay verildi 00:43
G.Saray gol düellosunda Rennes ile yenişemedi! G.Saray gol düellosunda Rennes ile yenişemedi! 00:32
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Okan Buruk'tan transfer açıklaması! 00:32
Daha Eski
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık ihtimali! F.Bahçe'de sürpriz ayrılık ihtimali! 00:32
G.Saray taraftarından yönetime transfer tepkisi! G.Saray taraftarından yönetime transfer tepkisi! 00:32
Galatasaray'dan Fransız stopere kanca! Galatasaray'dan Fransız stopere kanca! 00:32
Tekke'den flaş Mohamed Salah sözleri! Tekke'den flaş Mohamed Salah sözleri! 00:32
Trabzonspor'dan iyi prova! Trabzonspor'dan iyi prova! 00:32
F.Bahçe transferde mutlu sona ulaştı! F.Bahçe transferde mutlu sona ulaştı! 00:32