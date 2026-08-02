Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans tarafından düzenlenen, Türkiye'nin en çok kazandıran şans oyunlarından Süper Loto'da haftanın son çekiliş heyecanı yaşanıyor. Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen çekilişlerde büyük ikramiye hayali kuran binlerce şans oyunu sever, ellerindeki biletlerle çekiliş saatine odaklandı. Çekiliş öncesinde ve sonrasında vatandaşlar arama motorlarında "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?", "2 Ağustos Süper Loto kazandıran numaralar neler?", "Süper Loto saat kaçta çekiliyor?" ve "Milli Piyango Online Süper Loto bilet sorgulama nasıl yapılır?" başlıklarını yoğun bir şekilde sorguluyor. İşte 2 Ağustos 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek Süper Loto çekilişinin saati, canlı yayın kanalı ve MPİ bilet sorgulama adımları...

2 AĞUSTOS SÜPER LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR

1-4-7-16-30-60

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI

Çekiliş tamamlandıktan sonra biletinize ne kadar ikramiye isabet ettiğini veya büyük ikramiyeyi kazanıp kazanmadığınızı aşağıdaki adımları takip ederek öğrenebilirsiniz:

Milli Piyango Online resmi internet sitesine (millipiyangoonline.com) veya mobil uygulamasına giriş yapın.

Ana sayfada yer alan "Sonuçlar" sekmesine tıklayın.

Açılan listeden "Süper Loto" seçimini yapın ve çekiliş tarihi olarak 02/08/2026 seçeneğini işaretleyin.

Biletinizin üzerindeki numaraları girerek veya profilinizdeki dijital bilet sekmesinden ikramiye durumunuzu anında sorgulayın.

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SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR VE İKRAMİYE ŞARTLARI

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 tanesinin seçilmesi esasına dayanan bir şans oyunudur. Çekilen 6 rakamdan 6'sını doğru tahmin eden adaylar büyük ikramiyenin sahibi olur. Ayrıca aynı kolonda 5, 4, 3 ve 2 bildiren yarışmacılar da kategorilerine göre ikramiye almaya hak kazanırlar.