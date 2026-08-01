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Haberler Haberler Gram altın ne kadar? 1 Ağustos Kapalıçarşı altın fiyatları! Canlı kur takibi

Gram altın ne kadar? 1 Ağustos Kapalıçarşı altın fiyatları! Canlı kur takibi

Altın piyasası haftanın son işlem gününü düşüşle kapattı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftayı, bir önceki günün kapanışına göre yüzde 0,6 azalışla 6 milyon 150 bin liradan tamamladı. Gün içinde en yüksek 6 milyon 256 bin lira seviyesini gören kıymetli madende toplam işlem hacmi 6 milyar liranın üzerinde gerçekleşti. Peki hafta sonu altın yükselecek mi? Kapalıçarşı'da son durum ne? İşte 1 Ağustos Cumartesi canlı altın fiyatları!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 09:33 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2026 06:52
Gram altın ne kadar? 1 Ağustos Kapalıçarşı altın fiyatları! Canlı kur takibi

CANLI ALTIN FİYATLARI | Perşembe gününü 6 milyon 190 bin liradan kapanarak yükseliş kaydeden standart altın, haftanın son seansında gelen satışlarla yönünü tekrar aşağı çevirdi. KMKTP'de standart altın, haftanın son gününde en düşük 6 milyon 150 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 256 bin lira bantları arasında dalgalandı. Kapanışa doğru gerçekleşen işlemlerle birlikte günü yüzde 0,6 oranında değer kaybıyla kapatan kıymetli maden, seansı 6 milyon 150 bin lira seviyesinde noktaladı. Peki yeni aya girerken altın fiyatlarında son durum ne? İşte 1 Ağustos Cumartesi canlı kur takibi!

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.174,46

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.175,37

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 1 AĞUSTOS 2026

◼ABD Doları: 47,46 (Alış) - 47,57 (Satış)

◼EURO: 54,80 (Alış) - 54,89 (Satış)

◼STERLİN: 66,09 (Alış) - 64,23 (Satış)

Kapalıçarşı canlı altın fiyatları

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 45 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda hafta kapanışı itibarıyla 4 bin 45 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 düşüşle 6 milyon 150 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,38, bileşik getirisi yüzde 42,06 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 47.3121, satışta 47.5017 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 47.2942, satışta 47.4838 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda haftanın son işlem gününün kapanışı itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1500, sterlin/dolar paritesi 1,3458 ve dolar/yen paritesi 159,1 düzeyinde seyrediyor. Londra'da ekim vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 1,8 artışla 88,5 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 1 AĞUSTOS 2026

Gram Altın Alış: 6.174,46 ₺

Gram Altın Satış: 6.174,37 ₺

Çeyrek Altın Alış: 10.017,00 ₺

Çeyrek Altın Satış: 10.107,00

Yarım Altın Alış: 20.034,00 ₺

Yarım Altın Satış: 20.214,00 ₺

Tam Altın Alış: 39.210,71 ₺

Tam Altın Satış: 39.985,43 ₺

Ata Altın Alış: 40.4036,04 ₺

Ata Altın Satış: 41.457,28 ₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.588,90 ₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5.632,51 ₺

Gümüş Alış: 87,90 ₺

Gümüş Satış: 87,98 ₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 1 Ağustos Cumartesi günü saat 06.15 itibarıyla alınmıştır.

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