Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verileri için heyecanlı bekleyiş başladı. TÜİK tarafından yayımlanan resmi veri takvimine göre temmuz ayı enflasyon rakamları ağustos ayının ilk günlerinde açıklanacak. Açıklanacak TÜFE verileriyle birlikte aylık ve yıllık enflasyon oranı netleşecek. Ayrıca memur ve emeklilerin maaş artışları, kira artış oranı ve birçok ekonomik hesaplama da yeni enflasyon verileri üzerinden şekillenecek. İşte temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanma tarihi ve beklentiler!

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini 3 Ağustos Pazartesi günü açıklayacak. TÜİK'in yayımlayacağı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bülteniyle birlikte aylık enflasyon, yıllık enflasyon ve on iki aylık ortalamalara göre enflasyon oranı da belli olacak.

ENFLASYON SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TÜİK, enflasyon verilerini her ay olduğu gibi saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşacak. Verilerin yayımlanmasının ardından ekonomik göstergeler güncellenirken, piyasalarda da enflasyon rakamlarının etkisi yakından takip edilecek. Temmuz ayına ilişkin açıklanacak enflasyon verileri, milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiriyor. Açıklanacak rakamlarla birlikte; memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı hesaplamaları, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları, kira artış oranı, sosyal yardım ve destek ödemelerine ilişkin hesaplamalar, ekonomiye ilişkin temel göstergeler güncellenmiş olacak.

TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin temmuzda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,82 oldu. Ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,35 ile yüzde 2,10 arasında yer aldı. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,82) haziranda yüzde 32,11 olan yıllık enflasyonun temmuzda yüzde 31,80'e gerilemesi bekleniyor. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,55 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, haziran ayında yüzde 0,99 artış göstermişti.

KİRA ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ev sahibi ve kiracıların merakla beklediği Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri doğrultusunda belirlenen resmi kira artış oranı için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) çevrilmiş durumda. Enflasyon verileri her ayın başında açıklanmakta olup, takip eden ayın ilk iş gününde kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Bu doğrultuda kira artış oranının netleşmesini sağlayacak olan resmi veri, TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon raporu ile birlikte 3 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00 itibarıyla ilan edilecek. Açıklanacak olan 12 aylık TÜFE ortalaması, konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek yasal azami zam oranının üst sınırını belirleyecek.

HAZİRAN AYI ENFLASYONU KAÇTI?

Ekonominin genel gidişatı, maaş zamları ve kira artış oranları üzerinde belirleyici role sahip olan Haziran ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz Cuma günü duyuruldu. Açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Haziran Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini yıllık %32,11 ve aylık %0,99 olarak açıkladı. Haziran ayı verileriyle birlikte yılın ilk altı aylık enflasyon farkı da netleşmiş oldu.