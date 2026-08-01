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Haberler Haberler Çılgın Sayısal Loto sonuçları 1 Ağustos | Büyük ikramiyeyi hangi sayılar kazandı?

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 1 Ağustos | Büyük ikramiyeyi hangi sayılar kazandı?

Şans oyunu tutkunlarının merakla beklediği Çılgın Sayısal Loto çekilişi 1 Ağustos Cumartesi akşamı Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans yetkilileri huzurunda noter huzurunda gerçekleştirilecek. 500 milyon TL'yi aşan devasa büyük ikramiye tutarıyla nefesleri kesen çekilişin ardından "1 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?", "Sayısal Loto kazandıran numaralar hangileri?", "Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı milli piyango online" soruları yanıt bulacak. İşte 1 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, şanslı numaralar ve bilet sorgulama ekranı!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2026 01:31
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 1 Ağustos | Büyük ikramiyeyi hangi sayılar kazandı?

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI | 1 Ağustos Cumartesi tarihli Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları araştırılmaya devam ediyor. Büyük ikramiyenin kime isabet ettiği ve şanslı numaraların neler olduğu merak konusu oldu. Milli Piyango çevrim içi sisteminde yayınlanan Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı, kupon sahiplerinin biletlerini saniyeler içinde kontrol etmesine imkan tanıyor. Çekiliş sonuçları açıklandığında kazandıran numaralar, devreden miktar ve toplam ikramiye tutarları güncelleniyor. Peki, Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 1 Ağustos Cumartesi Sayısal Loto sonuçları...

25 Temmuz 2026 Sayısal Loto sonuçları

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 1 AĞUSTOS

Çılgın Sayısal Loto kazanan numaralar, 1 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da düzenlenen çekilişin ardından belli oldu.

9-21-66-76-80-84 Joker: 79 SüperStar: 70

Çılgın Sayısal Loto 25 Temmuz kazanan numaralar

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

  • 1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir.Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.
  • Joker (süper star) özelliği vardır.Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.
  • Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir.6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).
  • İnternetten ya da bayiden oynanabilir.Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

  • Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
  • İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
  • Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
  • Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
  • Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
  • Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
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