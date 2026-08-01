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Haberler Haberler Ağustos ayı kira zammı ne zaman? Kira artış oranı hangi gün açıklanacak?

Ağustos ayı kira zammı ne zaman? Kira artış oranı hangi gün açıklanacak?

Ağustos ayında kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca ev sahibi ve kiracı, yeni kira artış oranının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Ağustos ayı kira zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı temmuz ayı enflasyon verileriyle birlikte netleşecek. TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan yasal kira artış tavanı, konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek azami zam oranını belirleyecek. Peki, Ağustos ayı kira zammı ne zaman belli olacak, kira artış oranı hangi gün açıklanacak? Detaylar haberimizde!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2026 08:33
Ağustos ayı kira zammı ne zaman? Kira artış oranı hangi gün açıklanacak?

Kira sözleşmesini ağustos ayında yenileyecek vatandaşlar için kritik tarih yaklaşıyor. TÜİK'in yayımlayacağı temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileriyle birlikte ağustos ayında uygulanacak yasal kira artış tavanı da kesinlik kazanacak. Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 12 aylık ortalama TÜFE oranı güncellenecek ve ev sahiplerinin uygulayabileceği azami kira artış oranı belli olacak. Gözler şimdi TÜİK'in açıklayacağı resmi verilere çevrildi. Peki enflasyona göre kira zammı nasıl hesaplanır? Kira artış oranı yüzde kaç olacak? Ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2026 Ağustos ayı kira artış oranı, 3 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da TÜİK'in temmuz ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte belli olacak. Açıklanacak verilerle birlikte 12 aylık ortalama TÜFE oranı güncellenecek ve ağustos ayında kira sözleşmesini yenileyecek konut ve iş yeri kiracıları için uygulanabilecek yasal zam tavanı netleşecek.

Ağustos ayı kira zammı ne zaman açıklanacak?

AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Ağustos ayında uygulanacak resmi kira artış oranı henüz açıklanmadı. Kesin oran, TÜİK'in 3 Ağustos'ta açıklayacağı temmuz ayı enflasyon verilerinin ardından belli olacak. Verilerin yayımlanmasıyla birlikte ağustos ayında yenilenecek kira sözleşmelerinde uygulanacak yasal zam tavanı da netleşecek. AA Finans'ın temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketinde, temmuzda aylık enflasyon beklentileri yüzde 1,82 olarak açıklandı. Yıllık enflasyonun ise temmuzda yüzde 31,80'e gerilemesi bekleniyor.

ENFLSAYONA GÖRE KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Kira sözleşmesi yenilenen konut ve iş yerlerinde uygulanacak yasal zam oranı, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarına göre belirlenmektedir. Türk Borçlar Kanunu uyarınca ev sahipleri, kiracılarına TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasından daha yüksek bir oranda zam yapamazlar. Kira artış oranının hesaplanmasında dikkate alınan temel kriter, artışın yapılacağı aydan bir önceki ay açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasıdır. Hesaplama yapılırken mevcut kira bedeli, açıklanan bu yasal oran ile çarpılır ve bulunan zam miktarı mevcut kiraya eklenerek yeni dönemde ödenecek kira bedeli ortaya çıkarılır. Taraflar anlaşarak bu oranın altında bir artış belirleyebilir ancak yasal olarak bu oranın üzerine çıkılamaz.

Ağustos ayı kira zammı ne zaman açıklanacak?

ENFLASYONA GÖRE KİRA ZAMMI ÖRNEK HESAPLAMA

Mevcut Kira Tutarı: 20.000 TL

Kira Zam Oranı (12 Aylık TÜFE Ortalaması): %65

Kira Zam Tutarı: (20.000 TL x 65) /100 = 13.000 TL

Yeni Dönem Aylık Kira Bedeli: 20.000 TL + 13.000 TL = 33.000 TL

Bu senaryoya göre, mevcut kirası 20.000 TL olan ve yenileme döneminde %65'lik yasal artış oranı uygulanan bir taşınmazın yeni dönemdeki aylık kira bedeli 33.000 TL olarak hesaplanır.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL BELİRLENİYOR?

Konut ve iş yeri kira artışlarında uygulanabilecek azami zam oranı, Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi kapsamında TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE verisine göre hesaplanıyor. Ev sahipleri, kira artışını bu yasal üst sınırın üzerinde yapamıyor. Taraflar isterlerse bu oranın altında bir artış konusunda anlaşabiliyor.

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