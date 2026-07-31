Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen 2026 YKS tercih süreci, 29 Temmuz itibarıyla başladı. Üniversite adayları tercihlerini, yayımlanan kontenjan kılavuzu doğrultusunda belirleyerek ÖSYM AİS üzerinden elektronik ortamda tamamlayabilecek. Tercih döneminin sona ermesine kısa süre kala "YKS tercihleri ne zaman bitecek?", "Son gün ne zaman?" ve "Tercihler nasıl onaylanacak?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte 2026 YKS tercih takvimine ilişkin merak edilen ayrıntılar!

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2026 YKS tercih işlemleri, 29 Temmuz'da başladı ve 10 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. Adaylar, Pazartesi günü saat 23.59'a kadar işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. ÖSYM, yoğunluk yaşanmaması ve olası teknik aksaklıklardan etkilenilmemesi için tercihlerin son güne bırakılmamasını tavsiye ediyor.

YKS TERCİHLERİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Üniversite tercihlerini henüz tamamlamayan adaylar için 10 Ağustos Pazartesi, tercih işlemlerinin yapılabileceği son gün olacak. Belirlenen sürenin sona ermesinin ardından tercih ekranı kapanacak ve sistem üzerinden yeni tercih ya da tercih değişikliği yapılamayacak. Bu nedenle adayların tercih listelerini son kez kontrol ederek onaylamaları büyük önem taşıyor.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercih işlemlerini şu adımları izleyerek tamamlayabilir:

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yapın. T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle oturum açın. "2026-YKS Tercih İşlemleri" ekranını seçin. Tercih etmek istediğiniz program kodlarını sıralayın. Tercih listenizi dikkatlice kontrol edin. İşlemlerinizi onaylayarak tercih sürecini tamamlayın.

Tercihlerin geçerli sayılabilmesi için sistem üzerinden onaylanmış olması gerekiyor.

YKS TERCİHLERİ NASIL ONAYLANIR?

Hazırladığınız tercih listesini ÖSYM sistemine aktardıktan sonra sürecin resmiyet kazanması için onaylama adımlarını eksiksiz şekilde tamamlamanız büyük önem taşır. YKS tercihlerini sisteme kaydedip onaylamak için takip etmeniz gereken adımlar şunlardır:

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (ais.osym.gov.tr) T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle ya da e-Devlet kapısı üzerinden giriş yapın. Ana sayfada yer alan "Başvuru / Tercih Yap" menüsünden "2026-YKS Tercih" seçeneğine tıklayın. Belirlediğiniz program kodlarını tercih sıranıza göre ilgili kutucuklara eksiksiz biçimde yazın ve listenizi kontrol edin. Sayfanın alt kısmında yer alan "Başvuru Kontrol ve Önizleme" butonuna basarak tercih listenizin son halini inceleyin. Liste doğruysa ekranın sağ alt tarafında bulunan "Tercihlerimi Bildir" butonuna tıklayarak işlemi tamamlayın. İşlemin ardından ekranda "Tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir" yeşil onay yazısını mutlaka görün ve tedbir amacıyla tercih formunuzun çıktısını veya dijital kopyasını (PDF) bilgisayarınıza/telefonunuza kaydedin.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, 2026 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından yerleştirme süreci başlayacak ve sonuçlar ÖSYM'nin resmi internet sitesi ile AİS üzerinden ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar yerleştirildikleri üniversite ve bölümleri yine ÖSYM sistemi üzerinden öğrenebilecek.