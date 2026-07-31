Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de 2026 sezonunun ana kadro belirleme turları izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Şeflerin belirlediği konsept doğrultusunda en lezzetli ve teknik tabağı çıkararak kadroda yerini ayırtmak isteyen yarışmacılar arasında nefes kesen bir rekabet yaşanacak. Zorlu iki etabın ardından MasterChef hayallerine devam eden 13. yarışmacı belli olurken "MasterChef 13. önlüğü kim kazandı?", "MasterChef bugün kim kazandı 31 Temmuz?" ve "MasterChef ana kadroya giren 13. isim kim oldu?" sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte Masterchef son bölüm kazananı ve detaylar!

MASTERCHEF 13. ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 31 Temmuz Cuma akşamı ekranlara gelecek bölümde, 3. grupta yer alan yarışmacılar önlük için mutfakta tüm hünerlerini sergileyecek. Şeflerin istediği özel tarifi en başarılı şekilde hazırlayan yarışmacılar yaratıcılık turuna kalmaya hak kazanacak. Yaratıcılık turunda ise verilen ana ürünle en özgün ve lezzetli tabağı hazırlayan isim gecenin şampiyonu olarak 13. önlüğün sahibi olacak. MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren 13. yarışmacı bölüm sonunda jüri şefler tarafından açıklanacak. Kazanan isim belli olduğu anda haberimiz güncellenecektir.

MASTERCHEF 2026 ANA KADRODA KİMLER VAR?

Şimdiye kadar çetin mücadeleler sonucunda ana kadroya girmeyi başaran ilk 12 yarışmacının ardından gözler 13. isme çevrildi. Kadronun tamamlanmasına adım adım yaklaşılırken, yarışmacılar şeflerin en yüksek puanını kapmak için tezgah başında ter dökmeye devam ediyor. İşte ana kadrodaki isimer:

Batuhan

Nilay

Hasan Alp

Şiringül

Enes

Eyüp Can

Demirhan

Nurten

Şadi

Burçin

Tolga

Muhammed