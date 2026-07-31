CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Hakkari deprem son dakika! 31 Temmuz az önce deprem mi oldu? AFAD açıkladı!

Hakkari deprem son dakika! 31 Temmuz az önce deprem mi oldu? AFAD açıkladı!

Türkiye sınırına yakın noktada korkutan bir sarsıntı meydana geldi. AFAD'dan alınan son dakika verilerine göre, Irak'ın Kerkük kentinde saat 07:49'da bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde sığ odaklı olarak gerçekleşen deprem, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine 163 kilometre mesafede kaydedildi. İşte Hakkari depreminden gelen son dakika bilgileri!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 08:18
Hakkari deprem son dakika! 31 Temmuz az önce deprem mi oldu? AFAD açıkladı!

Türkiye'nin güneydoğu sınır hattına yakın bir noktada yer alan Irak'ın Kerkük kenti, sabah saatlerinde meydana gelen sığ odaklı bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi tarafından geçilen son dakika verilerine göre, 31 Temmuz Cuma günü saat 07:49:43'te bir yer sarsıntısı kaydedildi. Merkez üssü Irak'ın Kerkük şehri olan ve Hakkari'nin Şemdinli ilçesine 163.14 kilometre mesafede gerçekleşen deprem, yer kabuğunun 7 kilometre altında kırıldı. Yüzeye yakınlığı sebebiyle bölgedeki yerleşim yerlerinde hissedilen sarsıntı kısa süreli endişeye yol açtı. İşte detaylar!

HAKKARİ'DE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'ın paylaştığı sismik rapora göre, deprem 35.54933 Kuzey enlemi ve 44.23983 Doğu boylamı koordinatlarında gerçekleşti. Sığ derinlikte (7 km) meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki sarsıntı, Zagros kıvrım kuşağı üzerindeki yerel fay hatlarının hareketlenmesiyle oluştu. Depremin merkez üssünün Türkiye sınırına yakınlığı nedeniyle AFAD ve bölgedeki sismik izleme merkezleri sarsıntıyı yakın takibe aldı.

TÜRKİYE'DE HANGİ İLLERDEN HİSSEDİLDİ?

Merkez üssü Irak sınırları içerisinde bulunan 4.0 büyüklüğündeki deprem, mesafe nedeniyle Türkiye tarafında geniş bir alanda etki yaratmadı. Sarsıntı, en yakın kara sınırımız olan Hakkari'nin Şemdinli ve Yüksekova ilçelerindeki sınır köylerinde çok hafif düzeyde sismik cihazlara yansıdı. İlk belirlemelere göre, Türkiye sınırları içerisinde herhangi bir olumsuzluk, can kaygı ya da hasar ihbarı bulunmadığı; Irak tarafında da yerel makamların saha incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.

Hakkari'de korkutan deprem: 4,0 ile sallandı

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray, Osimhen'in yanına Premier Lig yıldızını istiyor
"Gerçek bir lider ve oyun aklı!"
DİĞER
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden sert paylaşım!
Üsküdar Belediyesi'ndeki yolsuzlukta etkin pişmanlık ifadesi! Örgütün başı Sinem Dedetaş iddiası
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Reijnders'e Osimhen taktiği!
Rafael Leao'nun B planı hazır!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Gerçek bir lider ve oyun aklı!" "Gerçek bir lider ve oyun aklı!" 08:36
Beşiktaş Danimarka'da üst tura kanatlandı! Beşiktaş Danimarka'da üst tura kanatlandı! 00:03
Italiano: Midtjylland deplasmanında kazanmak çok zor! Italiano: Midtjylland deplasmanında kazanmak çok zor! 00:03
Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon 00:03
Trabzonspor Al Sadd'a mağlup oldu Trabzonspor Al Sadd'a mağlup oldu 00:03
G.Saray, Osimhen'in yanına Premier Lig yıldızını istiyor G.Saray, Osimhen'in yanına Premier Lig yıldızını istiyor 00:02
Daha Eski
F.Bahçe ve G.Saray'a Leao şoku! F.Bahçe ve G.Saray'a Leao şoku! 00:02
F.Bahçe şokta! 40 milyon euro'ya imzalıyor F.Bahçe şokta! 40 milyon euro'ya imzalıyor 00:02
Trabzonspor'un genç yıldızına sürpriz talip! Trabzonspor'un genç yıldızına sürpriz talip! 00:02
F.Bahçe'nin yıldızına Pellegrini kancası! F.Bahçe'nin yıldızına Pellegrini kancası! 00:02
G.Saray'dan Nkunku sürprizi! G.Saray'dan Nkunku sürprizi! 00:02
F.Bahçe sezona rekorla başladı! F.Bahçe sezona rekorla başladı! 00:02