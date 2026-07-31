Türkiye'nin güneydoğu sınır hattına yakın bir noktada yer alan Irak'ın Kerkük kenti, sabah saatlerinde meydana gelen sığ odaklı bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi tarafından geçilen son dakika verilerine göre, 31 Temmuz Cuma günü saat 07:49:43'te bir yer sarsıntısı kaydedildi. Merkez üssü Irak'ın Kerkük şehri olan ve Hakkari'nin Şemdinli ilçesine 163.14 kilometre mesafede gerçekleşen deprem, yer kabuğunun 7 kilometre altında kırıldı. Yüzeye yakınlığı sebebiyle bölgedeki yerleşim yerlerinde hissedilen sarsıntı kısa süreli endişeye yol açtı. İşte detaylar!

HAKKARİ'DE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'ın paylaştığı sismik rapora göre, deprem 35.54933 Kuzey enlemi ve 44.23983 Doğu boylamı koordinatlarında gerçekleşti. Sığ derinlikte (7 km) meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki sarsıntı, Zagros kıvrım kuşağı üzerindeki yerel fay hatlarının hareketlenmesiyle oluştu. Depremin merkez üssünün Türkiye sınırına yakınlığı nedeniyle AFAD ve bölgedeki sismik izleme merkezleri sarsıntıyı yakın takibe aldı.

TÜRKİYE'DE HANGİ İLLERDEN HİSSEDİLDİ?

Merkez üssü Irak sınırları içerisinde bulunan 4.0 büyüklüğündeki deprem, mesafe nedeniyle Türkiye tarafında geniş bir alanda etki yaratmadı. Sarsıntı, en yakın kara sınırımız olan Hakkari'nin Şemdinli ve Yüksekova ilçelerindeki sınır köylerinde çok hafif düzeyde sismik cihazlara yansıdı. İlk belirlemelere göre, Türkiye sınırları içerisinde herhangi bir olumsuzluk, can kaygı ya da hasar ihbarı bulunmadığı; Irak tarafında da yerel makamların saha incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.