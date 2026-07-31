İstanbul'da hafta sonu serin ve rüzgarlı hava etkisini sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahminleri ile AKOM'un değerlendirmelerine göre 1-2 Ağustos tarihlerinde kent genelinde az bulutlu ve parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Yağış beklenmezken, özellikle kuzey ve kuzeydoğudan esecek kuvvetli poyrazın ulaşımda aksamalara neden olabileceği uyarısı yapıldı. İstanbul Valiliği de kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına nedeniyle vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi. İşte hafta sonu İstanbul'da hava durumu!

HAFTA SONU İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre İstanbul'da hafta sonu az bulutlu ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Yağış öngörülmezken, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi tahmin ediliyor. Cumartesi günü en yüksek sıcaklığın 28 derece, pazar günü ise 29 derece civarında olması bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklıkların 21 derece seviyelerine kadar düşeceği öngörülüyor.

1 AĞUSTOS CUMARTESİ İSTANBUL HAVA DURUMU

Cumartesi günü İstanbul genelinde az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Gün içerisinde sıcaklık yaklaşık 28 derece seviyesinde ölçülürken, kuzey yönlerden esecek poyrazın etkisiyle hissedilen sıcaklık zaman zaman daha düşük olabilir. Açık havada vakit geçirmek isteyen vatandaşlar için yağış beklenmese de kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması öneriliyor.

2 AĞUSTOS PAZAR İSTANBUL HAVA DURUMU

Pazar günü de kentte parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklığın 29 derece dolaylarında seyredeceği tahmin edilirken, yağış beklenmiyor. Ancak poyrazın etkisini sürdürmesi nedeniyle özellikle sahil kesimlerinde rüzgarın zaman zaman kuvvetli hissedilebileceği belirtiliyor.

AKOM VE VALİLİK'TEN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

AKOM ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmeleri doğrultusunda İstanbul Valiliği, 30 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında kuzey ve kuzeydoğudan esecek poyrazın yer yer 40-60 km/s, hamleli olarak ise 70 km/s hıza ulaşabileceğini duyurdu. Yetkililer; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, deniz ulaşımında aksamalar ile orman yangını riskine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Uzmanlar, hafta sonu yağış beklenmese de kuvvetli rüzgar nedeniyle özellikle sahil şeridinde, açık alanlarda ve deniz ulaşımında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını tavsiye ediyor. Hafif ve sabitlenmemiş eşyaların açık alanlarda bırakılmaması, deniz ulaşımını kullanacak vatandaşların ise güncel uyarıları takip etmesi öneriliyor. Ayrıca ormanlık alanlarda ateş yakılmaması ve yangın riskine karşı gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulanıyor.