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Haberler Haberler Bim aktüel kataloğu 31 Temmuz | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Bim aktüel kataloğu 31 Temmuz | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Bim aktüel kataloğu 31 Temmuz Cuma tarihiyle yayında! Yüzlerce aktüel ve indirimli ürünü raflarına dizen Bim'de bu hafta, nevresim takımından keten şorta, mutfak halısından düdüklü tencereye, saklama kabından baharatlığa çok geniş bir yelpaze müşterilere sunuluyor. Evinin ihtiyaçlarının yanı sıra kişisel ihtiyaçları için de Bim'i tercih edenler, tüm ürünlere piyasadaki en uygun fiyatlarla erişme imkanı yakalayacak. İşte Bim'in aktüel kataloğu ve indirimli ürünler tam listesi!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 09:04
Bim aktüel kataloğu 31 Temmuz | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Viskon keten şort kadın: 299 TL
Çift Kişilik Pike Set: 469 TL
Masa Örtüsü 140x120/140x180 cm: 209/279 TL
Su Emici Paspas: 129 TL
Hasır Şapka ve Çanta Set Çocuk: 249 TL
Micro Kep: 129 TL
Fermuarlı Kep: 149 TL
Aplikeli Şapka: 189 TL
Havlu Saç Bonesi: 75 TL
Mutfak Halısı 2'li: 169 TL
File Bere Kadın: 169 TL

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Bim aktüel kataloğu 31 Temmuz | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Tefal Düdüklü Tencere ~6 L: 3.990 TL
Tefal Krep Tava: 699 TL
Tefal Tava 24cm/32 cm: 649/899 TL
Paşabahçe Ehco Meşrubat Bardağı: 99 TL
Paşabahçe Echo Su Bardağı: 79 TL
Paşabahçe Ramekin Kase: 189 TL
Gold Ritimli Pasta Tabağı 4'lü: 349 TL
Gold Rimli Meyvelik: 189 TL
Gold Rimli Kase: 69 TL

Bim aktüel kataloğu 31 Temmuz | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Pasta/Börek Taşıma Kabı: 159 TL
Hamur Leğeni: 175 TL
Tek Fiyat Mutfak Gereçleri: 55 TL
Tek Fiyat Mutfak Ürünleri: 33 TL
Vakumlu Ahşap Kapaklı Renkli Baharatlık: 52 TL
Mutfak Seti: 229 TL

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