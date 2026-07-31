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Bim aktüel kataloğu 31 Temmuz | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?
Bim aktüel kataloğu 31 Temmuz | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?
Bim aktüel kataloğu 31 Temmuz Cuma tarihiyle yayında! Yüzlerce aktüel ve indirimli ürünü raflarına dizen Bim'de bu hafta, nevresim takımından keten şorta, mutfak halısından düdüklü tencereye, saklama kabından baharatlığa çok geniş bir yelpaze müşterilere sunuluyor. Evinin ihtiyaçlarının yanı sıra kişisel ihtiyaçları için de Bim'i tercih edenler, tüm ürünlere piyasadaki en uygun fiyatlarla erişme imkanı yakalayacak. İşte Bim'in aktüel kataloğu ve indirimli ürünler tam listesi!
Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 09:04
Viskon keten şort kadın: 299 TL Çift Kişilik Pike Set: 469 TL Masa Örtüsü 140x120/140x180 cm: 209/279 TL Su Emici Paspas: 129 TL Hasır Şapka ve Çanta Set Çocuk: 249 TL Micro Kep: 129 TL Fermuarlı Kep: 149 TL Aplikeli Şapka: 189 TL Havlu Saç Bonesi: 75 TL Mutfak Halısı 2'li: 169 TL File Bere Kadın: 169 TL