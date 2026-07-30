Televizyon ekranlarında bir döneme damga vuran "Var Mısın Yok Musun" yarışması, çıkardığı renkli isimler ve ekran yüzleriyle hafızalardaki yerini koruyor. Arama motorlarında "Var Mısın Yok Musun Tuğçe kimdir?", "Tuğçe ne kadar kazandı?", "Tuğçe aslen nereli?" başlıkları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Var Mısın Yok Musun Tuğçe'nin hayatı, yarışmada kazandığı ödül ve biyografisi...

VAR MISIN YOK MUSUN TUĞÇE KİMDİR?

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Var Mısın Yok Musun, 26. Bölümüyle yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Var Mısın Yok Musun'un 29 Temmuz günü yayınlanan bölümünde yarışmacı koltuğuna oturan isim Tuğçe oldu. Tuğçe aslen Trabzonludur. Evli ve 3 çocuk annesidir. Eşiyle 16 yaşında tanışmıştır. Uzun yıllar Trabzon'da yaşamış, evlendikten sonra ise İstanbul'a gelmiştir.

TUĞÇE KAPLAN KARABUL HAYALLERİ İÇİN YARIŞTI

26. Bölümde yarışmacı koltuğuna Trabzonlu Tuğçe Kaplan Karabul oturdu. 38 yaşındaki üç çocuk annesi yarışmacı, kazanacağı ödülle borçlarını kapatmayı ve kızlarının geleceği için önemli bir adım atmayı hedeflediğini anlattı.

SON ANDA DOĞRU KARARI VERDİ

Bankanın son teklifi olan 345 bin TL ile karşı karşıya kalan Tuğçe, eşinin de desteğini aldıktan sonra "Varım" diyerek teklifi kabul etti. Yarışmanın sonunda kendi kutusundan 500 TL çıkarken, açılmayan son kutuda ise 750 bin TL olduğu görüldü. Böylece Tuğçe'nin verdiği kararın ne kadar isabetli olduğu ortaya çıktı.