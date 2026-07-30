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Haberler Haberler Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 30 Temmuz sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 30 Temmuz sorgulama ekranı

Sisal Şans ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) iş birliğiyle haftanın üç günü düzenlenen Süper Loto'nun 30 Temmuz 2026 Perşembe çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Büyük ikramiye tutarının her geçen çekilişte katlanmasıyla birlikte şans oyunu severler arama motorlarında "Süper Loto açıklandı mı?", "30 Temmuz Süper Loto kazandıran numaralar neler?", "Süper Loto saat kaçta çekiliyor?" ve "Milli Piyango Süper Loto bilet sorgulama ekranı" sorularına yanıt arıyor. İşte 30 Temmuz 2026 Süper Loto çekiliş saati, canlı yayın bilgisi ve MPİ bilet sorgulama detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 21:14 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2026 21:16
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 30 Temmuz sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans tarafından düzenlenen, Türkiye'nin en çok kazandıran şans oyunlarından Süper Loto'da haftanın ikinci çekiliş heyecanı yaşanıyor. Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen çekilişlerde büyük ikramiye hayali kuran binlerce şans oyunu sever, ellerindeki biletlerle çekiliş saatine odaklandı. Çekiliş öncesinde ve sonrasında vatandaşlar arama motorlarında "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?", "30 Temmuz Süper Loto kazandıran numaralar neler?", "Süper Loto saat kaçta çekiliyor?" ve "Milli Piyango Online Süper Loto bilet sorgulama nasıl yapılır?" başlıklarını yoğun bir şekilde sorguluyor. İşte 30 Temmuz 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek Süper Loto çekilişinin saati, canlı yayın kanalı ve MPİ bilet sorgulama adımları...

30 TEMMUZ 2026 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Süper Loto 30 Temmuz 2026 Perşembe çekilişi, Noter huzurunda ve halka açık olarak saat 21:30'da başlayacak. Milli Piyango TV YouTube kanalı ile millipiyangoonline.com adresi üzerinden canlı olarak yayınlanacak olan çekiliş, kürelerden 6 şanslı numaranın düşmesiyle tamamlanacak.

30 TEMMUZ SÜPER LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR AÇIKLANDI MI?

30 Temmuz 2026 Perşembe tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmamıştır. Saat 21:30'da başlayacak çekilişin hemen ardından şanslı numaralar sistemde yerini alacaktır.

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI (MİLLİ PİYANGO ONLINE)

Çekiliş tamamlandıktan sonra biletinize ne kadar ikramiye isabet ettiğini veya büyük ikramiyeyi kazanıp kazanmadığınızı aşağıdaki adımları takip ederek öğrenebilirsiniz:

  • Milli Piyango Online resmi internet sitesine (millipiyangoonline.com) veya mobil uygulamasına giriş yapın.
  • Ana sayfada yer alan "Sonuçlar" sekmesine tıklayın.
  • Açılan listeden "Süper Loto" seçimini yapın ve çekiliş tarihi olarak 30/07/2026 seçeneğini işaretleyin.
  • Biletinizin üzerindeki numaraları girerek veya profilinizdeki dijital bilet sekmesinden ikramiye durumunuzu anında sorgulayın.

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